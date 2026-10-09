Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, membela Dean Huijsen, bek timnya, setelah pemain itu mendapat serangan dari para jurnalis.

Mourinho mengatakan, dalam konferensi pers jelang laga menghadapi Villarreal di LaLiga: "Saya akan menceritakan kepada kalian soal kejadian yang kurang penting. Si malang Dean Huijsen, yang mobilnya terparkir di depan rumah Thiago Pitarch, sebelum Pitarch pulang ke rumahnya. Mobil itu sedang berhenti, dan Huijsen sedang mengirim pesan teks. Tapi hal itu berubah menjadi seolah-olah ia dituduh sebagai kriminal yang mengemudi di jalan tol dengan kecepatan 200 kilometer per jam sambil mengirim pesan teks!"

Ia menambahkan: "Karena itu saya katakan bahwa hal ini sungguh menggelikan, menggelikan. Apakah kalian mau mendengar sebuah cerita? Akan saya ceritakan kepada kalian, meski saya optimistis dan berharap tidak ada yang mengganggu ketenangan, karena sepak bola tetaplah sepak bola."

Ia melanjutkan: "Inilah ceritanya: ini adalah kali pertama dalam sepuluh tahun terakhir Real Madrid mencapai pertengahan Oktober tanpa ada satu pun pemain yang cedera di skuadnya."









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Ia meneruskan: "Adapun para pemain yang saat ini cedera, mereka mengalami cedera yang berasal dari musim lalu. Militao, yang sebenarnya sudah mulai berlatih bersama kami, cederanya berasal dari musim lalu. Begitu juga Rodrygo, Asensio, dan Mendy."

Ia menutup: "Ini adalah kali pertama dalam sepuluh tahun kami tidak mengalami adanya pemain yang cedera di Real Madrid. Bukankah ini cerita yang bagus? Bukankah begitu? Tapi kalian tidak menyukainya. Ini cerita yang tidak kalian sukai."