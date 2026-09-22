José Mourinho menghadapi tantangan luar biasa dalam kariernya sebagai pelatih Real Madrid, setelah timnya hanya mampu meraih 15 poin selama 7 pekan pertama Liga Spanyol, menyusul kekalahan 2-1 dari Atletico Madrid dalam derbi ibu kota.

Kekalahan ini menyebabkan Real Madrid tertinggal 6 poin dari Barcelona, pemuncak klasemen, yang meraih poin sempurna dalam seluruh pertandingannya hingga saat ini, sebelum jeda internasional pertama pada musim ini.

Data historis menunjukkan bahwa Mourinho belum pernah menjuarai gelar liga dalam salah satu dari pengalaman kepelatihannya sebelumnya ketika ia mengumpulkan kurang dari 16 poin selama 7 pertandingan pertama kompetisi.

Sepanjang periode-periode sebelumnya, pelatih asal Portugal itu meraih 17 dan 19 poin pada dua awal musimnya bersama Porto, sementara ia mengumpulkan 17 dan 21 poin bersama Chelsea, sebelum meraih 19 poin pada musim keduanya bersama klub Inggris tersebut.

Mourinho juga mencatatkan 17 dan 16 poin pada dua awal musimnya bersama Inter Milan, sedangkan ia meraih 16 poin selama musimnya bersama Real Madrid pada musim 2011-2012.

Angka-angka ini menunjukkan bahwa awal musim saat ini, ketika Real Madrid hanya mengumpulkan 15 poin, merupakan skenario yang tidak mampu dilalui pelatih asal Portugal itu untuk kemudian menjuarai gelar liga di akhir musim dalam pengalaman-pengalaman sebelumnya.

Meski demikian, sejarah Real Madrid sendiri memberikan indikasi yang lebih optimistis, karena klub ini berhasil menjuarai 9 gelar Liga Spanyol sejak awal abad ini, dan hanya 4 kali dari musim-musim tersebut yang tidak berhasil melewati batas 15 poin setelah 7 pekan pertama.

Berdasarkan hal itu, perolehan Real Madrid saat ini bukanlah preseden historis bagi klub dalam perburuan gelar liga, tetapi menempatkan tim dalam situasi yang lebih rumit akibat melebarnya jarak dengan Barcelona, yang belum kehilangan satu poin pun hingga saat ini.

Tugas Mourinho semakin sulit seiring menurunnya peluang Real Madrid dan meningkatnya peluang Barcelona dalam perburuan gelar juara, di tengah awal musim yang sempurna dari tim Katalan itu, berbanding dengan hasil-hasil yang naik-turun yang diraih Real Madrid selama pekan-pekan pertama.

Jeda internasional diperkirakan akan memberi Mourinho waktu sekitar 3 pekan untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul di dalam tim, menata ulang skuadnya, dan mencari solusi yang membantunya memperbaiki performa serta memulihkan keseimbangan sebelum kompetisi Liga Spanyol kembali bergulir.

Real Madrid melanjutkan perjalanannya dengan menghadapi Villarreal di Stadion Santiago Bernabeu, dalam pertandingan yang menjadi peluang penting bagi tim untuk kembali ke jalur kemenangan, mempersempit jarak dengan Barcelona, dan meningkatkan kepercayaan diri sebelum mendekati jadwal El Clasico.