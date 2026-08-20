Dalam pernyataan tak terduga yang memicu kontroversi lebih awal di Spanyol, pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, yang kembali menukangi Real Madrid dalam misi merebut kembali gelar-gelar juara, menyampaikan pesan ganda yang berisi pujian terang-terangan kepada Barcelona sekaligus penolakan tegas terhadap gagasan mendatangkan permata muda mereka, Lamine Yamal.

Hal itu disampaikan dalam sebuah wawancara khusus yang dilakukan pelatih asal Portugal tersebut dengan program Spanyol "El Chiringuito", bertepatan dengan dimulainya secara resmi kompetisi sepak bola Spanyol, di mana Barcelona sang juara bertahan memasuki musim baru dengan kepercayaan diri yang tinggi, sementara Real Madrid memasuki fase baru dengan berbagai perubahan mendasar dan kembalinya Mourinho ke bangku cadangan.

Meski awalnya tampil tenang, Mourinho dengan cepat kembali ke gayanya yang biasa, terbuka dan blak-blakan, dan tak ragu memuji proyek olahraga Barcelona di bawah kepemimpinan Hansi Flick dan direktur olahraga Deco, yang sebelumnya pernah ia latih di Porto.

Mourinho berkata dengan nada penuh kekaguman: "Saya menyukainya, ini adalah kerja yang luar biasa yang dilakukan antara Hansi Flick dan Deco, dan tentu saja para pemain, saya sangat menyukainya."

Ketika ditanya tentang kemungkinan mendatangkan Lamine Yamal, bintang muda Barcelona serta juara Eropa dan dunia, jawabannya tegas dan mengejutkan, menegaskan loyalitas mutlaknya kepada kelompok pemainnya saat ini.

Ia menambahkan: "Saya tidak menginginkannya, tanpa diragukan lagi dia adalah pemain muda dengan potensi yang luar biasa, tidak biasa bagi seseorang untuk menjadi juara Eropa dan dunia di usia sembilan belas tahun, tetapi kami memiliki tim kelas atas, saya tidak akan memberi ruang bagi pemain lain untuk saat ini. Sekarang mereka adalah pemain tim saya, dan merekalah yang terbaik."

Dengan pernyataan-pernyataan ini, Mourinho telah mengirimkan pesan penenang yang kuat kepada ruang ganti Real Madrid, sekaligus pesan penghormatan kepada rival abadi, di awal musim yang tampaknya akan panas sejak putaran-putaran pertamanya.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"