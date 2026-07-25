José Mourinho tidak berniat bekerja sama dalam kepergian Vinícius Júnior ke Arsenal pada musim panas ini, demikian diyakini The Telegraph. Pelatih Real Madrid yang kembali itu telah menegaskan kepada petinggi klub bahwa ia sama sekali tidak ingin kehilangan para pemain terpentingnya.

Ketertarikan Arsenal terhadap pemain Brasil berusia 26 tahun itu serius, meski kedua klub belum menggelar pembicaraan mengenai kemungkinan transfer. Vinícius dipandang di Emirates Stadium sebagai kandidat impian mutlak untuk posisi sayap kiri, posisi yang sudah bertahun-tahun dicari bintang barunya oleh manajer Mikel Arteta.

Situasi kontrak Vinícius menimbulkan ketidakpastian di Madrid. Kontraknya saat ini akan berakhir pada musim panas 2027 dan negosiasi mengenai perpanjangan sejauh ini nyaris tidak menghasilkan kemajuan, sehingga Real harus memikirkan penjualan jika tidak ada kesepakatan, agar terhindar dari kepergian gratis setahun kemudian.

Bagi Arsenal, kedatangan Vinícius akan menjadi sebuah gebrakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penyerang sayap itu dua kali menjuarai Liga Champions bersama Real Madrid dan mencetak lebih dari dua puluh gol di semua kompetisi dalam masing-masing dari lima musim terakhir.

Namun, sebuah transfer juga menghadirkan hambatan finansial yang sangat besar bagi Arsenal. Vinícius kabarnya menerima sekitar 470.000 euro per pekan dan itu akan langsung menjadikannya pemain dengan bayaran tertinggi di Arsenal, sementara klub London itu juga ingin mengikat kontrak baru dengan Declan Rice dan Arteta.

Arsenal merekrut Christos Tzolis musim panas ini dengan nilai empat puluh juta euro dari Club Brugge dan mengamankan kiper bebas transfer Illan Meslier. Namun, juara Inggris itu gagal mendapatkan Morgan Rogers, yang pada saat-saat terakhir memilih Chelsea, sementara Leandro Trossard kini telah hengkang ke Besiktas dan penjualan pemain lain dianggap perlu.

Kemungkinan kedatangan Vinícius diduga akan berarti Arsenal harus meninjau ulang seluruh strategi transfernya dan mungkin harus melepas target-target lain, seperti Bruno Guimarães (Newcastle United) dan Ezri Konsa (Aston Villa).