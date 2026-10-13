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Pelatih asal Portugal memuji bintangnya: Kita hanya punya satu Valverde

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Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, berbicara mengenai laga melawan mantan klubnya, Roma, yang dijadwalkan berlangsung besok Rabu dalam pekan kedua fase liga Liga Champions. Ia juga menyinggung kritik yang diterima Los Blancos, serta mengungkap cerita di balik penempatan Federico Valverde di posisi bek kanan pada laga terakhir kontra Villarreal.

Dalam konferensi pers yang digelar hari Selasa ini, Mourinho tak menganggap penting pembicaraan soal berakhirnya periode tenang di sekitar Real Madrid, dan menegaskan bahwa ia tidak merasakan perbedaan apa pun dalam kehidupan sehari-harinya. Ia juga menekankan bahwa ia akan menyikapi laga kontra Roma sebagai pertandingan biasa, meski memiliki hubungan masa lalu dengan klub Italia tersebut dan para pendukungnya.

Apakah laga kontra Roma akan istimewa bagi Mourinho?

Mengenai pertemuan dengan mantan klubnya yang ia latih pada periode Juli 2021 hingga April 2024, pelatih asal Portugal itu menjelaskan: "Ini akan menjadi pertandingan biasa. Jika saya bisa melupakan tim yang saya hadapi, dan saya sedang mengupayakan hal itu serta akan melakukannya selama pertandingan, maka saya akan menyikapinya sebagai pertandingan biasa."

Ia menambahkan, seperti dikutip surat kabar Spanyol "AS": "Seperti yang saya katakan sebelumnya, kami belum merasakan tekanan sesungguhnya dari Liga Champions. Dan melihat pertandingan-pertandingan yang tersisa, saya yakin Real Madrid dan Roma akan lolos. Mungkin saya akan kembali ke Roma di perempat final atau semifinal."

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Mourinho melanjutkan pembicaraannya soal atmosfer di sekitar pertandingan, dengan mengatakan: "Tidak biasa tiba di bandara sebelum pertandingan, lalu berkeliling di koridor-koridor dengan suasana seperti ini. Namun ketika sembilan puluh menit dimulai, semuanya akan terasa normal."

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Mourinho ungkap rahasia hubungannya dengan suporter Roma

Mengenai keberhasilannya meraih kecintaan suporter Roma dalam waktu singkat, Mourinho berkata: "Sederhana saja, karena saya bersikap apa adanya, seperti yang selalu saya lakukan. Kepentingan klub, para pemain, dan para suporter datang sebelum kepentingan pribadi saya, dan orang-orang menghargai hal itu serta merasa terikat dengan Anda."

Ia menambahkan: "Dan jika saya bisa melakukan hal-hal sederhana yang membuat mereka bahagia, itu akan lebih baik. Kami tidak memenangi Liga Champions, tetapi kami meraih gelar Eropa, yaitu Conference League, dan kami menjalani satu final Eropa lainnya di Liga Europa. Semua hal itu berkumpul hingga membentuk hubungan tersebut. Suporter Roma adalah orang-orang yang istimewa."

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Penempatan Valverde di posisi bek kanan

Mourinho juga menyinggung penampilan gemilang Federico Valverde di posisi bek kanan pada laga terakhir kontra Villarreal di LaLiga, seraya memuji keputusan tim kepelatihan, dan berkata: "Saya kira pelatih Real Madrid mengambil keputusan yang sangat baik pada pertandingan melawan Villarreal. Kami telah menemukan apa yang kami cari."

Ia menjelaskan: "Saya sedang memikirkan kemungkinan bahwa saya nantinya perlu melakukan perubahan tambahan di lini depan, dan kami memiliki banyak pilihan untuk melakukan pergantian. Saya merasa perlu mengubah sifat peran yang dijalankan bek kanan, dan saya tidak ingin membuang satu pergantian dengan memasukkan Dumfries sebagai pengganti Trent, karena itu saya berpikir bahwa Valverde bisa membuat perbedaan."

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Mourinho menutup pembicaraannya tentang pemain asal Uruguay itu dengan mengatakan: "Sebagai pelatih, banyak hal sering kali tidak berhasil bagi saya, tetapi keputusan ini berhasil kali ini. Jika kami punya lebih dari satu pemain seperti Valverde, kami akan memainkan mereka di posisi bek, di lini tengah, atau di posisi lain mana pun. Tetapi kami hanya punya satu Valverde, dan karena itu melihatnya di posisi bek kanan tetap menjadi kasus khusus."

Berakhirnya masa bulan madu

Mengenai kesan bahwa periode tenang atau "bulan madu" di Real Madrid telah berakhir, Mourinho berkata: "Saya merasa seperti saya yang selalu ada. Saya tidur seperti bayi, tetapi saya tidak bisa tidur setelah pertandingan, seperti yang selalu terjadi pada saya. Lalu saya kembali seperti biasa pada Kamis pagi (setelah pertandingan Roma mendatang berakhir)."