José Mourinho, pelatih Real Madrid, mengungkapkan penilaiannya terhadap laga melawan Inter Milan pada Selasa besok di Liga Champions Eropa.

Mourinho berkata, dalam konferensi pers laga tersebut: "Besok kami akan memainkan sebuah laga di Liga Champions Eropa, dan seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, laga ini tidak terlalu penting karena tidak menentukan apa pun. Ini bukan laga sistem gugur, dan bukan pula fase grup seperti dulu ketika satu grup terdiri dari 4 tim."

Ia menambahkan: "Kami masih punya 7 laga lagi dan saya rasa kami dan Inter Milan akan lolos. Saya melihat sangat mungkin bahwa pertemuan Real Madrid dan Inter Milan akan terulang di masa depan ketika situasinya menjadi lebih serius, tetapi ini hanyalah sebuah laga yang akan dimainkan besok, dan setiap poin di dalamnya penting. Sudah pasti tim besar seperti Inter Milan juga akan datang untuk mencari poin. Dan itulah yang akan kami coba lakukan."

Mengenai absennya para pemain di lini tengah, pelatih asal Portugal itu berkomentar: "Saya akan jujur, saya bisa saja menghabiskan lima menit berputar-putar mengelilingi jawaban, tetapi saya akan jujur kepada Anda. Sudah jelas ketiga pemain itu tidak akan bermain. Mereka absen karena hukuman larangan tampil. Entahlah, algoritma di balik jadwal pertandingan saya tidak tahu apakah itu buatan Italia atau bukan, tetapi ia memilih agar kami memainkan laga ini dalam situasi seperti ini."

Ia melanjutkan: "Pertanyaan Anda soal posisi Arnold di lini tengah memang wajar, dan itulah pertanyaan yang jelas sudah saya nantikan. Tetapi kami di sini. Kami punya tiga, empat, atau lima opsi, dan kita bisa saja tetap di sini untuk membicarakan semuanya, tetapi pada akhirnya, saya tidak akan mengatakan apa pun kepada Anda."

Ia meneruskan: "Bagaimana Anda menggambarkan Real Madrid yang Anda temukan setelah 13 tahun? Saya menemukan sebuah klub yang selalu menjadi Real Madrid. Dan saya rasa itu sudah cukup. Real Madrid adalah Real Madrid. Tim ini menjalani musim yang sangat rumit di masa lalu, dan ketika hal itu terjadi, ada banyak hal yang harus Anda perbaiki. Salah satunya adalah fondasi stabilitas, dan yang lainnya adalah masalah. Dan itulah inti persoalannya."

Ia menyambung: "Kami selalu ingin menang. Besok, dan di setiap laga, dan di setiap kompetisi. Tetapi saya ulangi bahwa memperbaiki fondasi yang bermasalah adalah satu hal, dan hal lainnya adalah stabilitas. Sebagai contoh, jika kita melihat Inter yang meski mengganti pelatih, tetap ada stabilitas. Conte, Inzaghi, Chivu, tetapi cara bermainnya sama (5-3-2) dengan dinamika, keteguhan, dan struktur bursa transfernya. Itulah stabilitas. Madrid harus mencapai level tersebut, tetapi terlepas dari itu, Madrid tetaplah Madrid. Klub yang lahir untuk kemenangan."

Mourinho ditanya: "Apakah Endrick sudah siap?" Ia menjawab (sambil tertawa): "Besok mungkin ia siap bermain selama 5 atau maksimal 10 menit. Hanya itu. Ia baru berlatih kemarin untuk pertama kalinya bersama tim. Dan ia belum bermain sejak kami berada di Budapest atau Austria dalam sebuah laga persahabatan yang kami jalani. Ia belum bugar untuk bermain lebih dari 5 atau 10 menit. Tetapi mengingat kami memiliki banyak tempat kosong di bangku cadangan, di mana seharusnya ada dua belas pemain sementara kami tidak memilikinya, maka ia ada di sana."

Ia menutup: "Mungkin Endrick terpaksa tampil selama lima atau sepuluh menit. Ia adalah pemain menyerang dan akan bermain di lini serang. Jangan khawatir, ia tidak akan bermain sebagai bek kiri atau bek tengah. Ia akan bermain di sana di lini depan. Di kanan, di kiri, sebagai nomor sembilan, atau nomor sepuluh, tetapi ia bermain di sana di lini depan."



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