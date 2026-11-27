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Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, menolak terburu-buru menerima anggapan bahwa timnya adalah unggulan untuk menjuarai Liga Champions, meski Real Madrid meraih awal sempurna di fase liga. Ia mengingatkan bahwa persaingan di kompetisi Eropa itu masih panjang dan detail-detail kecil bisa menentukan laga-laga besar.

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Real Madrid memuncaki klasemen fase liga Liga Champions setelah meraih nilai sempurna dalam lima laga pertamanya, sekaligus menjadi satu-satunya tim yang mengoleksi 15 poin. Mereka juga sudah memastikan secara matematis setidaknya tempat di babak play-off, tiga pekan sebelum fase tersebut berakhir.

Dalam konferensi pers yang digelar hari ini, Jumat, jelang laga kontra Deportivo Alavés besok, Sabtu, pada pekan ke-14 LaLiga, Mourinho ditanya soal status timnya sebagai unggulan juara Liga Champions. “Saya ingin mengalahkan Alavés. Saya sangat menyukai Kike (Sánchez Flores, pelatih Alavés) dan sangat menghormatinya. Soal Liga Champions, ini masih terlalu dini, dan kami tidak tahu dalam kondisi apa kita semua akan tiba di fase gugur,” ujarnya.

Pelatih asal Portugal itu menambahkan, seperti dikutip harian Spanyol AS: “Saya tidak ingin bermain di play-off. Kami punya banyak pertandingan... lalu ada Piala Super, pada dasarnya dua laga, serta Copa del Rey. Kami sudah dekat, dan kami butuh tiga atau empat poin.”

Mourinho juga mengingatkan sulitnya perjalanan di Eropa: “Liga Champions ditentukan oleh detail. Lihat Bayern Munich, yang kehilangan Harry Kane, dan lihat Paris Saint-Germain... Anda bisa tiba di laga-laga penentuan tanpa pemain-pemain penting.”

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Mourinho kemudian mengarahkan kritiknya pada prediksi model kecerdasan buatan mengenai peluang tim-tim di turnamen ini: “Ada yang bilang kami unggulan, lalu ada superkomputer kecerdasan buatan... Itu omong kosong.”

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Tiga Hari Lebih Baik daripada Dua Hari

Mengenai laga kontra Alavés, Mourinho menekankan pentingnya faktor pemulihan: “Dua hari di antara pertandingan adalah waktu yang singkat, tiga hari sudah bagus. Kami tidak akan punya masalah dalam memulihkan para pemain yang tampil di laga terakhir.”

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Pelatih Real Madrid itu juga memuji kerja pelatih Alavés: “Saya sangat menyukai pekerjaan yang dilakukan Kike bersama Alavés. Tahun lalu ia melakukan pekerjaan penting, tahun ini juga, dengan identitas yang sangat jelas. Laga sulit lainnya menanti kami. Target kami adalah menang, dan di Liga Champions kami sudah mengumpulkan 15 poin. Kami harus bermain dan berusaha meraih tiga poin.”

Huijsen Kian Matang

Mourinho berbicara panjang lebar tentang bek Dean Huijsen dan menegaskan bahwa perkembangan sang pemain dalam bertahan juga berdampak pada performa menyerang tim.

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“Bertahan dengan baik berarti membantu tim menjadi lebih baik dalam menyerang. Ketika Anda merasa aman di belakang, Anda lebih banyak menekan ke depan, dan para bek Anda memenangi duel... Itu kerja bertahan, tetapi juga berdampak pada kerja menyerang,” katanya.

Ia menambahkan: “Di Roma ia masih anak-anak dan masih punya jalan yang harus ditempuh, tetapi Inggris dan kerasnya kompetisi di sana membantunya berkembang dalam banyak hal. Pandangan saya dari luar, sembari mengikuti seorang anak yang sangat saya sayangi, adalah bahwa musim lalu bukan musim yang baik baginya. Namun, ia mengenal saya, dan ia membantu saya mempercepat perkembangannya.”

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“Dari segi usia ia masih anak-anak, tetapi jauh lebih matang. Rüdiger adalah rekan penting baginya, musim lalu dan musim ini juga, begitu pula Konaté. Ia berkembang pesat, dan ia menyikapi dengan baik kekecewaan karena tidak berangkat ke Piala Dunia, serta memaknainya secara positif,” lanjutnya.

Ia menutup sambil tertawa: “Namun, jangan terlalu banyak memujinya, karena nanti itu merugikannya. Saya pelatihnya, dan saya berusaha tidak terlalu lunak kepadanya.”

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Mourinho Tolak Bandingkan Bellingham dengan Zidane

Mourinho menolak membandingkan Jude Bellingham dengan Zinedine Zidane: “Saya tidak suka membandingkan pemain dari generasi yang berbeda. Zidane adalah salah satu pemain terbaik di generasinya, dan Bellingham sudah menjadi salah satu pemain terbaik di generasinya.”

Vinicius Tidak Bersaing dengan Diomande

Menanggapi situasi Vinicius Junior dan perbincangan berulang soal posisinya di susunan pemain, Mourinho berkata: “Saya kesulitan menjawab beberapa pertanyaan. Jika kita mencari susunan pemain yang ideal, bagi saya itu tidak ada.”

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Ia menjelaskan: “Pekan lalu Vinicius harus pergi, setelah itu dikatakan ia tidak bisa bermain bersama Diomande, sekarang ia tidak perlu pergi lagi, sekarang keduanya harus bermain bersama, sekarang Arda yang berlebih, lalu para pendukung Arda bilang ia harus bermain... Tidak begitu cara kerjanya.”

“Vinicius membaik, dan itu hal yang wajar. Hal tersulit adalah dicintai oleh tim, terlepas dari cara bermain Anda. Itulah fondasi yang menopang Vini ketika ia diserang oleh kalian dan para suporter. Rekan-rekannyalah yang membentuk fondasinya, dan ia sangat mencintai rekan-rekannya serta Real Madrid. Ia ingin membantu, dan ia sudah mencapai level di mana ia bisa membantu. Kalau ia bermain sekarang, itu cerita lain,” tambahnya.

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Mourinho menegaskan bahwa Vinicius dan Diomande tidak bersaing secara langsung: “Mereka bukan pesaing, kami semua berada di pihak yang sama dan punya tujuan yang sama. Butuh banyak kerja keras bagi kami untuk sampai pada kondisi ini. Jika mereka mencetak gol, itu gol untuk Real Madrid, dan di ruang ganti tidak ada yang peduli siapa yang mencetaknya.”

Tujuan Bersama Akan Mengalahkan Perselisihan Apa Pun

Mengenai situasi ruang ganti Real Madrid, Mourinho berkata: “Anda selalu akan menemukan beberapa wajah yang tidak puas, tetapi sejauh ini saya tidak pernah punya masalah dengan ruang ganti. Kami sudah bersama selama lima bulan, dan saya tidak pernah menghadapi masalah.”

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“Masalah bisa saja terjadi, tetapi jika terjadi, ruang ganti sendiri yang akan meredamnya. Saya rasa masalah itu bahkan tidak akan sampai kepada saya. Saya melihat semua pemain memiliki tujuan bersama. Tujuan kolektif akan mengalahkan wajah-wajah tidak puas mana pun,” tambahnya.