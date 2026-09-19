Mourinho: Khawatir dengan Barcelona? Real Madrid Tak Bisa Dibandingkan dengan Siapa Pun

José Mourinho, pelatih Real Madrid, menolak untuk terlalu memikirkan rentetan kemenangan rival mereka, Barcelona, pada awal musim ini, seraya menegaskan bahwa Liga Spanyol ibarat "maraton panjang", menurut ungkapannya.

Barcelona mencatatkan keunggulan telak atas para pesaingnya di LaLiga. Setelah enam pekan berlalu, tim tersebut meraih nilai sempurna di puncak klasemen dengan mencetak 28 gol, unggul setidaknya 11 gol atas tim mana pun lainnya.

Sebaliknya, Real Madrid tidak menyuguhkan penampilan yang meyakinkan bagi para pendukungnya, meski mengumpulkan 15 poin yang menempatkan mereka di peringkat kedua. Mereka pun bersiap menghadapi salah satu ujian terpenting musim ini dengan menjamu tetangga mereka, Atletico Madrid, besok Minggu pada laga puncak pekan ketujuh.

Mourinho, dalam konferensi pers yang digelar hari Sabtu ini menjelang derби, ditanya apakah level Barcelona menjadi sumber kekhawatiran baginya. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak melihat perlunya masuk ke dalam perbandingan dengan sang rival.

Pelatih asal Portugal itu berkata, sebagaimana dikutip surat kabar "AS": "Secara historis dan kultural, Real Madrid tidak bisa membandingkan dirinya dengan siapa pun, dan karena itulah saya tidak akan membandingkan diri saya dengan tim mana pun. Saya berbicara tentang diri kami sendiri, dan saya melakukannya tanpa masalah, sebagaimana saya juga berbicara tentang masalah-masalah kami dan hal-hal yang harus diperbaiki."

Ia menambahkan: "Meskipun semakin lama semakin sulit untuk mendengar sesuatu yang positif tentang Real Madrid, kami terus bekerja dengan rendah hati, tanpa masalah untuk menyadari masalah-masalah kami, tetapi kami juga menyadari hal-hal yang sangat baik yang kami miliki dalam tim ini."

Mourinho menyoroti laga melawan Elche dan Betis

Pelatih Portugal tersebut berbicara tentang karakter Real Madrid dan kemampuannya menghadapi momen-momen sulit, dengan merujuk pada apa yang terjadi dalam sejumlah pertandingan tim ini musim ini.

Ia berkata: "Dalam tiga pertandingan di mana kami sampai pada menit-menit akhir dan membutuhkan gol untuk menang atau seri, kami menyelesaikannya dengan kekuatan fisik dan mental, serta dengan semangat juang dan keteguhan."

Ia menjelaskan: "Bisa dikatakan dengan jelas bahwa ini bukanlah hal yang wajar. Tidak wajar Anda unggul 2-0 atas Elche lalu kebobolan gol penyeimbang pada menit ke-80, tetapi juga tidak wajar Anda imbang pada menit ke-80, kemudian tim berubah dalam beberapa menit saja, menciptakan peluang demi peluang, lalu mencetak gol dan menang."

Ia melanjutkan: "Selain itu, tidak wajar pula Anda tertinggal dari Betis, memiliki hati sebesar itu, lalu kami mencetak gol menakjubkan dari Asensio dan menyia-nyiakan penalti, namun demikian kami masih memiliki kekuatan untuk melakukan lebih banyak lagi."

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"Kekuatan kolektif memberi saya keyakinan"

Mourinho menegaskan bahwa apa yang ia lihat pada Real Madrid tidak hanya berkaitan dengan kualitas teknis para pemain, tetapi juga dengan kekuatan yang muncul ketika tim bekerja sebagai satu kesatuan.

Ia berkata: "Tim ini, di samping kualitas yang dimilikinya, memiliki kekuatan yang sangat bermakna. Itulah kekuatan kolektif, dan hal itu memberi saya keyakinan."

Pelatih Real Madrid itu menutup pernyataannya dalam hal ini dengan menegaskan bahwa penilaian atas persaingan tidak bisa dilakukan melalui sebuah lomba jarak pendek, dengan berkata: "Ini adalah maraton, bukan jalan tol", sebagai isyarat atas keyakinannya terhadap kemampuan tim Kerajaan untuk membalikkan keadaan pada akhir musim.

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