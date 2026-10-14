Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, mengirim pesan tegas kepada klub-klub yang berminat mendatangkan Endrick, striker Brasil milik Los Blancos, dengan menegaskan bahwa dirinya ingin pemain tersebut tetap bertahan, meski menit bermainnya musim ini minim dan spekulasi soal kepergiannya pada bursa transfer musim dingin mendatang semakin kencang.

Endrick, yang berusia 20 tahun, menjadi salah satu nama yang dikaitkan dengan kepergian dari Real Madrid pada Januari, setelah hanya tampil selama 4 menit musim ini, di tengah ketertarikan dari klub-klub Liga Primer Inggris, terutama Aston Villa, serta Roma dan Milan dari Italia.

Meski menit bermain striker Brasil itu terbatas, Mourinho, dalam wawancara dengan televisi Brasil sebelum laga Real Madrid versus Roma, membantah adanya niat untuk melepasnya, dan mengirimkan pesan jelas kepada klub-klub yang memantau situasi sang pemain.

Pelatih asal Portugal itu berkata, seperti dikutip surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo": "Mereka harus melupakannya, melupakannya sama sekali. Jika ada klub yang tertarik kepada Endrick dan menunggu untuk merekrutnya, silakan duduk dan menunggu, karena mereka akan bosan menunggu."

Mourinho ungkap alasan absennya Endrick

Mourinho menjelaskan bahwa cedera yang dialami Endrick membuatnya menepi dari tim selama lebih dari sebulan, tepatnya antara empat hingga lima pekan, dan menyebut bahwa dirinya telah berbicara dengan pemain tersebut setelah ia mengambil alih jabatan, namun keadaan tidak memungkinkan untuk memberinya menit bermain yang cukup setelah ia pulih.

Pelatih Portugal itu menambahkan bahwa ia sudah berencana memainkan Endrick saat menghadapi Villarreal, sebelum perhitungannya berubah setelah Vinicius Junior diganjar kartu merah.

Mourinho berkata: "Tim tidak beruntung pada momen itu, karena kami sedang bersiap memainkan Bernardo dan Endrick ketika kami mencetak gol. Dengan keunggulan skor dan bermain dengan sepuluh pemain, seorang pelatih akan mengubah keputusannya dan mencari opsi lain."

"Saya tidak merasa dia butuh dipinjamkan"

Mourinho menegaskan kekagumannya terhadap potensi striker Brasil tersebut, dan memastikan bahwa pemain itu mendapat kepercayaannya, serta bahwa minimnya menit bermain sejauh ini tidak berarti ia keluar dari rencananya.

Ia berkata: "Dia pemain yang sangat saya sukai dan saya menikmati menontonnya. Dia memiliki potensi besar, dan dia pemain yang sangat penting bagi kami."

Mourinho menutup pernyataannya dengan menegaskan penolakannya terhadap ide kepergian Endrick dengan status pinjaman, dengan mengatakan: "Klub mana pun yang tertarik kepada Endrick harus berhadapan dengan saya, karena saya tidak merasa dia perlu pergi dengan status pinjaman. Dia akan meraih kesuksesan besar di sini."