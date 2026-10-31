José Mourinho, pelatih Real Madrid, menegaskan rasa hormatnya kepada Racing, sembari menekankan sulitnya laga yang dinanti antara kedua tim, besok Minggu, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-11 La Liga.

Mourinho berkata, dalam konferensi pers pertandingan: "Kami dalam kondisi yang baik, bekerja dengan baik, dan telah mempersiapkan diri dengan baik untuk laga ini. Setelah lima pertandingan sejak Racing promosi ke divisi utama, tim ini telah menjalani lima pertandingan di Stadion El Sardinero, meraih tiga kemenangan dan dua kali imbang, serta menampilkan permainan yang baik."

Ia menambahkan: "Pertandingan akan digelar pada Minggu sore, sebuah jadwal yang sudah tidak lagi biasa bagi kami. Ini akan menjadi laga yang sulit, dan kemenangan terakhir ini memiliki arti besar jika kami bisa meraih kemenangan baru. Namun jika tidak, maknanya tidak akan sama."

Ia melanjutkan: "Racing harus dihormati, karena mereka tim yang memiliki gaya bermain yang sangat khas, dan akan menjalani pertandingan dengan ambisi meraih kemenangan, sesuai pendekatan yang diterapkan pelatihnya. Lawan tidak akan mengejutkan kami, karena kami menyadari betapa sulitnya laga ini."

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Terkait hasil penghargaan Ballon d'Or, pelatih Real Madrid itu menambahkan: "Saya mendapat keistimewaan bekerja bersama Harry Kane, dia pemain yang hebat, profesional yang istimewa, dan pribadi yang luar biasa. Dan tentu saja, meski saya merasa kecewa karena pemain saya tidak memenangkan penghargaan itu, saya harus jujur dan mengatakan bahwa saya sangat senang untuk Harry, karena dia pemain dan pribadi yang pantas merasakan kebahagiaan ini, di usianya saat ini, yang saya tidak tahu apakah 31 atau 32 tahun. Dia pantas mendapatkan momen bahagia ini, yang menjadi puncak dari kariernya."

Ia melanjutkan: "Di sisi lain, saya rasa Kylian adalah Kylian, dia pemain yang unik. Jika kita akan memberikan penghargaan Ballon d'Or setiap musim, tidak masalah, sebab sejumlah pemain telah memenangkannya lebih dari sekali, seperti Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario, dan Platini, dan ada pula pemain lain yang meraihnya berulang kali. Namun kita memberikan penghargaan Ballon d'Or setiap tahun, sementara hanya ada satu pemain yang menjadi yang terbaik dalam sejarah Piala Dunia. Itu adalah sesuatu yang benar-benar unik, dan Kylian adalah pemain yang unik."

Ia menambahkan: "Adapun soal pemungutan suara, hal yang paling membuat saya tercengang dan nyaris membuat saya tak mampu berkata-kata, adalah posisi Jude Bellingham yang berada di peringkat kesebelas. Tanpa komentar, kita akhiri pembicaraan sampai di sini."

Mourinho menyinggung suasana di dalam tim setelah El Clasico, dengan berkata: "Tidak, saya tidak melihat ada perubahan apa pun. Sejak awal kami bekerja, bahkan ketika kami meraih kemenangan lalu mengalami kekalahan setelahnya, saya selalu melihat bahwa raut wajah tentu berubah sesuai hasil, tetapi empati, rasa hormat, dan keinginan untuk bekerja tetap sama, begitu pula keseimbangan dalam menyikapi kemenangan dan kekalahan."

Ia melanjutkan: "Dalam aspek ini, kami bukan tim yang memiliki kematangan besar berkat kehadiran pemain-pemain dengan pengalaman luar biasa, karena secara umum kami tim yang muda, tetapi saya melihat orang-orang yang memiliki kematangan yang besar, baik dalam menyikapi masa-masa sulit dengan tenang maupun bahkan di saat-saat kejayaan."

Ia melanjutkan: "Kami merayakannya di Barcelona, tetapi setelah itu kami kembali ke bus lalu pesawat, mendapat satu hari istirahat, dan setelahnya kami melanjutkan latihan secara normal, dengan menjaga fokus dan motivasi yang sama. Dan ketika kami mulai bersiap untuk pertandingan ini, saya merasakan keseriusan dalam bekerja, dan kematangan ini membuat saya sangat senang."

Ia menutup: "Seperti yang saya katakan dalam konferensi pers di Barcelona, tujuan kami musim ini bukanlah memenangkan satu pertandingan melawan Barcelona, melainkan memenangkan gelar juara, dan kami berusaha menapaki jalan itu."