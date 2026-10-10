Real Madrid bersiap menjalani laga penting melawan Villarreal, Sabtu malam ini, dalam lanjutan kompetisi LaLiga. Pada pertandingan tersebut, Los Blancos berupaya mengembalikan keseimbangan tim dan menghapus keraguan yang menyelimuti performa mereka, sekaligus menghindari jarak yang semakin lebar dengan Barcelona, yang lebih dahulu menghadapi Getafe hari ini di Camp Nou.









Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Jose Mourinho diperkirakan akan mengandalkan susunan pemain inti yang kompetitif, dipimpin Thibaut Courtois di bawah mistar gawang, dengan Marc Cucurella dan Denzel Dumfries di kedua sisi, serta Antonio Rudiger dan Ibrahima Konate di jantung pertahanan.

Keikutsertaan Konate sebelumnya diragukan karena ia mengalami nyeri pada lutut, namun akhirnya ia bergabung dalam skuat tim, dengan perkiraan bahwa ia akan tampil sebagai pemain inti.

Di lini tengah, Aurelien Tchouameni diperkirakan bermain di posisi biasanya, bersama Bernardo Silva, yang tidak banyak tampil bersama timnas Portugal selama jeda internasional dan bisa memberi nilai tambah dalam hal distribusi bola serta permainan kolektif.

Sementara di lini depan, Jude Bellingham diperkirakan mengemban tugas bermain di belakang penyerang, dengan Vinicius Junior di sisi kiri dan Kylian Mbappe sebagai ujung tombak, sedangkan Arda Guler kemungkinan besar mengisi sisi kanan.

Berdasarkan susunan pemain yang diperkirakan, Federico Valverde akan duduk di bangku cadangan sebagai langkah pencegahan, sementara Yan Diomande tidak akan memulai pertandingan sebagai pemain inti, meski ia bergabung dengan Real Madrid musim panas ini dari Leipzig dengan mahar 146 juta euro. Selain itu, pemain Maroko Brahim Diaz juga kemungkinan besar duduk di bangku cadangan.

Perkiraan susunan pemain Real Madrid melawan Villarreal

Kiper: Courtois.

Lini belakang: Cucurella, Konate, Rudiger, Dumfries.

Lini tengah: Tchouameni, Bernardo Silva, Bellingham.

Lini serang: Vinicius Junior, Arda Guler, Mbappe.