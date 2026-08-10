José Mourinho, pelatih Real Madrid, mengakui bahwa dirinya tidak menghabiskan banyak waktu bersama keluarganya, namun ia menegaskan bahwa istri dan anak-anaknya justru lebih menikmati hidup mereka ketika ia tidak berada bersama mereka.

Pelatih asal Portugal itu telah menjalin ikatan dengan istrinya sekaligus kekasih masa kecilnya, Matilde "Tami" Faria, selama lebih dari 35 tahun, dan keduanya memiliki dua orang anak, Matilde yang berusia 30 tahun, dan José Mário Junior yang berusia 26 tahun.

Namun, keluarga Mourinho jarang bepergian bersamanya ke berbagai penjuru Eropa selama masa-masa ia menangani Benfica, Porto, Chelsea, Manchester United, Roma, Inter Milan, dan Real Madrid sepanjang 25 tahun.

Ia juga tinggal seorang diri di Hotel Lowry di Kota Manchester selama sebagian besar masa keberadaannya di sana, dan selama sebagian besar tahun-tahun tumbuh kembang anak-anaknya, keduanya tinggal di rumah keluarga di sebelah barat London, sementara Mourinho bepergian.

Mourinho, yang berusia 63 tahun, mengatakan dalam sebuah film dokumenter baru melalui platform Netflix: "Terkadang kamu merasa bahwa aku seharusnya ada di sana, tetapi aku tidak ada. Namun aku tidak ingin kalian mengira bahwa keluarga berarti sesuatu yang kurang penting bagiku. Mereka berada di tempat yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sepak bola."

Ia menambahkan: "Tapi sejujurnya, aku tahu mereka jauh lebih menikmati hidup tanpaku. Itu nyata. Itu benar. Jika mereka pergi ke restoran bersamaku, itu berbeda dengan pergi tanpaku."

José Mourinho kerap menyematkan jasa atas keberhasilannya sebagai pelatih kepada Tami.

Mourinho berkata, sementara foto-foto mereka muncul di layar: "Aku berusaha melindungi mereka semampuku, tetapi tentu saja aku gagal berkali-kali. Ini tidak mudah."

Ia melanjutkan: "Tami adalah ibu yang luar biasa, dan mereka memahami bahwa apa yang aku jalani di sepak bola adalah caraku menjalani hidup. Mereka harus memahami itu. Kalian mendorongku untuk berbicara tentang diriku sendiri, sesuatu yang tidak aku inginkan.

Ia menuturkan: "Aku rasa kebahagiaan, kesedihan, dan masalah-masalahmu, kamu tinggalkan di pintu lapangan latihan. Mungkin ini cara lama dalam memandang berbagai hal, tapi inilah aku, dan pada akhirnya aku tidak ingin berubah. Sudah terlambat."

Mourinho merasa jauh lebih nyaman saat berbicara tentang perjalanan karier dan pekerjaan kepelatihannya bersama klub-klub seperti Inter Milan, Chelsea, dan Real Madrid, di mana ia meraih keberhasilan besar. Kini ia telah kembali ke Real Madrid untuk menjalani periode keduanya sebagai pelatih.

Dalam serial dokumenter tersebut, Mourinho tampak bercanda dengan mengatakan bahwa dirinya "tenang", saat ia berjalan di tepi pantai, sembari membawa dua telepon genggam untuk melakukan panggilan dan mengirim pesan kepada timnya perihal pertandingan dan transfer.

Mourinho menjelaskan, setelah kembali ke Real Madrid, bahwa sepak bola adalah hidupnya, dengan berkata: "Sepak bola adalah pekerjaan yang menguasaiku. Beginilah aku. Tidak berkebun, tidak memasak, tidak bersih-bersih, tidak golf, tidak olahraga raket, tidak ada apa pun."

Mourinho juga tidak keberatan memerankan sosok antagonis dalam sepak bola, dan tidak menghindari kontroversi, seraya menegaskan bahwa ia tidak merasa menyesal atas kritiknya terhadap wasit Anders Frisk, yang kemudian menerima ancaman pembunuhan dan pensiun dari dunia perwasitan setelah pertandingan yang penuh kontroversi di Liga Champions Eropa pada tahun 2005 antara Chelsea dan Barcelona.

Mourinho mengomentari hal itu: "Orang-orang berkata bahwa aku terlalu banyak bicara setelah pertandingan itu, tetapi aku akan melakukan hal yang sama lagi. Ini adalah caraku. Karena itu aku bukan orang baik. Aku bukan orang baik. Beginilah adanya."

Ketika ditanya tentang perasaannya atas pengakuannya bahwa ia bukan orang yang baik, ia menambahkan: "Aku melakukannya dengan dorongan rasa bangga, dan kamu merasa bahwa kamu membantu timmu meraih hasil."