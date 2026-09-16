Real Madrid meraih kemenangan menegangkan atas tuan rumah Elche dengan skor 3-2, namun mereka meninggalkan Stadion Martinez Valero dengan banyak tanda tanya, setelah keunggulan yang nyaman berubah menjadi penderitaan nyata pada babak kedua, dalam sebuah pemandangan yang menunjukkan kemerosotan tim secara mengejutkan dan nyaris membuat mereka kehilangan dua poin berharga.

Surat kabar Spanyol "Marca" menyerang pelatih Jose Mourinho dan para pemain Los Blancos, menegaskan bahwa apa yang terjadi pada babak kedua tidak bisa dijelaskan dengan mudah, setelah Real Madrid tampil dengan wajah yang benar-benar berbeda dari tim yang memaksakan dominasi dengan kuat pada babak pertama pertandingan, dan mengakhirinya dengan keunggulan 2-0.

Surat kabar itu melontarkan kritik jelas terhadap cara tim menangani laga, menganggap bahwa para pemain Real Madrid mundur dengan cara yang tak dapat dipahami dan membiarkan Elche menguasai kendali pertandingan.

Real Madrid pada babak pertama terlihat seperti sedang menuju kemenangan yang nyaman, setelah Arda Guler dan Kylian Mbappe mencetak gol, di samping banyak peluang terbuang yang bisa saja menyelesaikan pertandingan lebih awal.

Namun keunggulan itu tidak bertahan, karena Guler menghilang bersama sejumlah bintang utama tim seusai turun minum, dan Real Madrid berubah dari tim yang berinisiatif menjadi tim yang menunggu serangan lawannya.

"Marca" berpandangan bahwa masalahnya bukan hanya pada hasil, melainkan pada cara Real Madrid menangani keunggulan mereka. Alih-alih terus menekan dan berusaha mencetak gol ketiga untuk menyelesaikan laga, tim justru mundur ke belakang mencari serangan balik yang menentukan pertandingan, dan hal itu memberi Elche kesempatan untuk kembali ke dalam laga serta memberikan tekanan terus-menerus ke gawang Los Blancos.

Bukan hanya kemunduran para pemain yang menjadi sasaran kritik, karena Jose Mourinho pun mendapati dirinya terpaksa melakukan pergantian ofensif secara beruntun untuk mencoba menyelamatkan keadaan.

Sang pelatih memasukkan Jude Bellingham dan Brahim Diaz, bahkan hal itu sampai pada penggunaan Brahim di posisi bek kanan pada salah satu periode pertandingan paling menekan bagi Real Madrid.

Seiring berlanjutnya penderitaan tim, Mourinho beralih ke solusi yang lebih ofensif, dan mengakhiri pertandingan dengan tiga penyerang murni, yaitu Mbappe, Endrick, dan Espi, di samping kehadiran Brahim Diaz, Diomande, dan Bellingham, dalam upaya untuk merebut kembali kendali atas pertandingan yang telah lepas dari tangan Real Madrid.

Meski demikian, solusi ini tidak cukup untuk mencegah kekacauan yang menguasai menit-menit akhir, sebelum Espi kembali muncul di saat yang tepat dan mencetak gol yang menyelamatkan Real Madrid dari keruntuhan yang tampak sudah dekat, sehingga memberi timnya kemenangan yang berubah dari hasil yang logis menjadi kemenangan yang harus diperjuangkan tim dengan susah payah untuk dipertahankan.

Mourinho sebelumnya telah membenarkan kemunduran melawan Rayo Vallecano pada pertandingan sebelumnya dengan faktor fisik, namun "Marca" berpandangan bahwa pemandangan melawan Elche berbeda, terutama karena Real Madrid memasuki pertandingan dengan lima perubahan pada susunan pemain utamanya.

Menurut surat kabar itu, masalah kali ini bukan soal fisik melainkan lebih berkaitan dengan penampilan tim, keputusan-keputusannya, dan sikap para pemainnya di dalam lapangan.

Sisi yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa kemunduran ini datang hanya lima hari sebelum derби Madrid melawan Atletico di Stadion Metropolitano, di mana Real Madrid dituntut untuk menampilkan wajah yang benar-benar berbeda jika ingin menghindari terulangnya skenario babak kedua melawan Elche.

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