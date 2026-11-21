Bagikan Ikuti GOAL di Google

Pelatih Real Madrid, José Mourinho, menyoroti kesulitan yang dihadapi timnya saat melawan Celta Vigo. Ia mengaku melihat banyak pemain yang tidak berada dalam kondisi fisik terbaik, tetapi mereka mampu menunjukkan karakter yang kuat.

Iklan

Real Madrid membalikkan ketertinggalan satu gol dari tamunya, Celta Vigo, menjadi kemenangan dramatis 2-1 pada pekan ke-13 LaLiga. Hasil itu membuat koleksi poin mereka naik menjadi 33 dan bertahan di posisi kedua klasemen.

Harian AS memuat pernyataan Mourinho yang disampaikan kepada stasiun televisi Real Madrid seusai pertandingan.

"Saya melihat sisi positifnya, salah satunya keinginan para pemain ini untuk menang dan kemampuan mereka mengatasi kesulitan," kata Mourinho.

"Pertandingan ini sangat sulit, pertama karena Celta Vigo, tim yang tahu cara bermain, bertahan, dan menguasai bola, serta tahu cara membuat frustrasi tim yang ingin menguasai bola dan meraih kemenangan. Celta Vigo punya andil besar atas kesulitan yang terjadi dalam pertandingan ini," lanjutnya.

Iklan Iklan

"Setelah itu, saya melihat banyak pemain yang tidak dalam kondisi fisik yang baik. Ada pemain yang baru tiba Kamis lalu, ada yang tidak tidur pada Rabu malam, dan ada yang menghabiskan berjam-jam di pesawat. Kelelahan fisik juga sedikit memengaruhi kemampuan mentalmu," ungkapnya.

Topik Terkait

"Umpan pertama dalam pertandingan, yang dilepaskan Ibrahima Konaté, langsung keluar lapangan. Itu pertanda yang tidak bagus," ujarnya.

"Namun, saya juga melihat sisi positifnya, salah satunya keinginan para pemain ini untuk menang dan kemampuan mereka mengatasi kesulitan. Kami mengakhiri laga dengan Arda dan Bellingham di lapangan, serta sekelompok pemain menyerang di lini tengah yang sangat kelelahan, tetapi jelas terlihat mereka berjuang dengan segala yang mereka miliki," tegasnya.

Iklan

"Setelah gol penyama 1-1, situasinya seperti badai. Kami kehilangan bola, lalu merebutnya kembali, kehilangan lagi, lalu merebutnya lagi, dan pada akhirnya kami meraih poin. Itulah yang paling penting," jelas Mourinho.

"Ini adalah kelompok yang kuat, berisi orang-orang yang mampu mengatasi kesulitan dan tahu cara berjuang menghadapi situasi yang rumit," tegas pelatih asal Portugal itu.

Iklan

"Yang kami inginkan adalah menang dengan mudah, masuk ke jeda dalam keadaan tenang, dan tertawa setelah unggul tiga atau empat gol tanpa balas. Namun, itu tidak selalu mungkin, dan di situlah karakter kuat ini harus muncul," tambahnya.

"Salah satu kunci di babak kedua adalah meningkatkan intensitas pressing dan bermain lebih garang dalam merebut kembali bola setelah kehilangannya. Di antara kesulitan itu adalah tertinggal dalam skor dan mendapat siulan cemoohan di kandang sendiri," sambungnya.

Iklan

"Kami sudah meraih sembilan kemenangan beruntun, dan kami berharap meraih kemenangan kesepuluh pada Selasa," jelasnya.

"Vinicius dan Espi. Seberapa penting semua pemain berada dalam kondisi siap dan fokus? Itu tergantung pada mereka, dan pujian layak diberikan kepada mereka. Mereka memiliki nilai-nilai kemanusiaan, yakni kesadaran bahwa tim lebih penting daripada masing-masing dari kami. Jika bermain 90 menit, maka 90 menit, dan jika hanya satu menit, maka satu menit," lanjutnya.

Iklan

"Ada pemain yang tidak bermain satu menit pun, tetapi mereka berada di bangku cadangan meminta wasit meniup peluit akhir dan meminta Vinicius turun membantu pertahanan. Pada akhirnya, semua orang ikut berperan, bahkan para pemain yang berada di tribune juga berkontribusi. Ini adalah tanggung jawab para pemain. Merekalah yang membangun kelompok yang kuat ini dan menciptakan ruang ganti dengan suasana positif," tegasnya.