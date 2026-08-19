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Jose Mourinho Real Madrid 2026 pre-seasonGetty

Diterjemahkan oleh

Mourinho: Kami akan menghadapi masalah lawan Espanyol jika tidak menyadari hal ini

J. Mourinho
Espanyol vs Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
LaLiga
Portugal
Spanyol

Pelatih asal Portugal itu mengungkapkan kepercayaannya kepada para pemainnya.

José Mourinho, direktur teknik Real Madrid, memperingatkan para pemainnya akan bahaya menghadapi tuan rumah Espanyol, yang dijadwalkan berlangsung Sabtu mendatang dalam laga pekan kedua La Liga, seraya menegaskan bahwa tim asal Catalunya itu memasuki pertandingan dengan keunggulan mental setelah kemenangan mereka di pekan pertama, serta menekankan pentingnya menyikapi laga ini dengan konsentrasi penuh.

Mourinho mengatakan hari Rabu ini, dalampernyataan kepada radio "El Chiringuito" Spanyol: "Espanyol memiliki 3 poin lebih banyak dari kami. Mereka memulai dengan sangat baik (dengan kemenangan atas Levante (3-0), mereka bermain dengan baik, dan menang dengan tenang".

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Pelatih asal Portugal itu menambahkan: "Saya selalu mengatakan bahwa kami, Madrid, harus selalu memikirkan apa artinya bagi tim-tim lain untuk bermain melawan Real Madrid. Jika kami tidak memikirkan itu, dan jika kami tidak mempertimbangkannya, maka kami akan mengalami masalah sejak menit pertama".

Ia melanjutkan: "Kami harus pergi ke sana (stadion Espanyol) dengan kesadaran itu, kami harus pergi ke sana dan tahu bahwa setiap poin itu penting.. tetapi saya tidak takut. Saya tidak takut karena para pemain memberikan saya sinyal bahwa mereka ingin melakukan berbagai hal dengan baik, serius, dan penuh ambisi".

Mourinho menegaskan kepuasannya atas skuad Real Madrid, seraya menyebut bahwa skuad itu dibangun setelah analisis dan komunikasi yang mendalam, serta terdiri dari para pemain yang mampu mengisi berbagai posisi.

Ia juga berbicara tentang kepulangannya ke Los Merengues, menilai bahwa klub kerajaan itu merepresentasikan puncak dari perjalanan karier seorang pelatih, dan bahwa tujuannya kali ini adalah untuk meraih sukses demi Real, bukan untuk dirinya sendiri.

Pelatih asal Portugal itu juga menekankan bahwa kepulangannya tidak berarti memberlakukan disiplin yang ketat, melainkan mengandalkan "akal sehat".

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