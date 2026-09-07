Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, mengatakan bahwa duel melawan tamunya Inter Milan pada laga pertama fase liga di Liga Champions Eropa, yang dijadwalkan berlangsung besok Selasa di Stadion Santiago Bernabeu, memiliki nuansa emosional baginya, tetapi sisi tersebut tidak akan hadir selama pertandingan berlangsung.

Mengenai apakah pertandingan ini bersifat emosional, mengingat timnya akan menghadapi mantan klubnya yang bersamanya meraih treble bersejarah, Mourinho menyatakan dalam konferensi pers jelang laga tersebut: "Setelah pertandingan, ya. Namun selama pertandingan, tidak. Selama pertandingan, ini hanyalah pertandingan lain."

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Terkait ucapannya yang menyebut para pemain Real Madrid "naif" setelah kekalahan dari Real Betis di La Liga, yang saat itu ia maksudkan sebagai ketidakmampuan mereka menunjukkan bahwa mereka ditarik atau dipukul di hadapan wasit, sebagaimana yang dilakukan para pemain klub asal Andalusia itu menurut pendapat Mourinho, pelatih asal Portugal itu menegaskan bahwa kata tersebut bukanlah sebuah kritik.

Ia menjelaskan: "Ini juga berkaitan dengan sisi kultural. Mungkin kata saya 'naif' dipahami sebagai sesuatu yang negatif, tetapi saya tidak mengatakannya sebagai kritik, melainkan saya menggambarkan realitas apa adanya. Dan besok kalian akan memahami dengan baik apa yang saya maksudkan. Kalian akan memahaminya dengan sangat mudah."

"Saya Ingin Jawaban dari Pihak Berwenang"

Menanggapi permintaan salah seorang jurnalis untuk menjelaskan kata-kata tersebut, Mourinho berkata: "Saya tidak ingin membahas standar perwasitan. Maafkan saya, karena saya akan menghindari pertanyaan Anda, tetapi saya akan menjawab dengan cara lain."

Ia melanjutkan: "Karena pertanyaan ini belum diajukan kepada saya, saya katakan sekarang: kami kalah dari Betis karena kami tidak mampu menerjemahkan produktivitas serangan kami menjadi gol. Itu saja. Namun soal penalti… mengapa tidak diulang? Apakah karena teknologi VAR tidak mengetahui aturan permainan… atau karena mereka tidak menginginkannya? Ini persoalan yang ingin saya dapatkan jawabannya dari pihak berwenang."

Ia menambahkan: "Mengapa? Jika VAR tidak meminta pengulangan tendangan itu karena tidak mengetahui aturannya, maka ia harus pergi dan meninggalkan tugasnya. Dan jika ia tidak meminta pengulangan karena tidak menginginkannya, maka itu lebih buruk. Lalu ada hal yang lebih buruk dari itu: jika ia tidak mengetahui aturan, mengapa ia tidak memanggil wasit ke layar peninjauan? Hal ini agak aneh."

Pelatih Real Madrid itu meneruskan: "Saya ingin berjalan ke arah niat baik, dan berasumsi bahwa ia tidak tahu bahwa pemain itu berada di dalam kotak penalti. Saya lebih memilih menafsirkan hal ini dengan cara demikian. Namun jika itu alasannya, wasit bukanlah pihak yang seharusnya mengambil keputusan, melainkan VAR-lah yang harus melakukannya. Sebab beberapa minggu atau bulan lagi, jika terjadi situasi serupa, tendangan itu akan diulang."

Mourinho menegaskan bahwa keberatannya bukan berarti membebankan penalti tersebut sebagai penyebab kekalahan Real Madrid, dengan mengatakan: "Dan saya ingin memperjelas bahwa kami tidak kalah karena momen ini, karena kami mungkin akan menyia-nyiakan penalti itu sekalipun diulang. Namun sebagai pelatih Real Madrid, dan sebagai orang yang bekerja di sepak bola, saya ingin tahu mengapa tendangan itu tidak diulang. Saya ingin pihak berwenang menjawab hal ini untuk saya."

Ia melanjutkan: "Dan ada satu hal lain dalam pertandingan ini yang tidak berkaitan dengan momen sebelumnya: mengapa kapten Real Madrid mendapat kartu kuning? Ketika Vinicius menghampiri wasit, dan sebelum ia sampai kepadanya, wasit sudah mengeluarkan kartu di hadapannya. Saya ingin tahu alasannya."

Ia menambahkan: "Mengapa selalu dikatakan kepada kami bahwa kapten tim berhak mendekati wasit, dengan sopan, untuk meminta klarifikasi atau penjelasan? Maafkan saya karena memanfaatkan pertanyaan Anda untuk membahas hal ini, tetapi saya ingin mengomentari keputusan tersebut."

Laga Inter Milan

Menanggapi pertanyaan mengenai antusiasme pribadinya untuk menghadapi Inter, Mourinho menyatakan: "Pada saat ini, ini bukanlah pertandingan biasa bagi saya, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Setelah pertandingan barulah akan demikian, tetapi selama pertandingan tidak."

Ia melanjutkan: "Saya rasa selama pertandingan berlangsung, tidak ada seorang pun yang akan membicarakan sosok yang berada di bangku cadangan Real Madrid. Selama pertandingan, saya tidak akan memikirkan apa pun dari masa lalu. Chivu (pelatih Inter Milan) akan selalu menjadi salah satu anak buah saya. Saya sangat senang untuknya, dan atas apa yang ia raih. Saya akan menyapanya sebelum dan sesudah pertandingan. Adapun selama pertandingan… itu hanyalah pertandingan saja."

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