Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, membela bintang asal Brasil Vinicius Junior setelah sang pemain dijatuhi sanksi larangan bermain empat pertandingan di LaLiga. Mourinho menegaskan bahwa Vinicius memiliki kekuatan luar biasa dalam menghadapi tekanan, sekaligus mengungkapkan keyakinannya bahwa dirinya akan memilih meninggalkan klub seandainya berada dalam situasi yang sama.

Pernyataan Mourinho itu disampaikan dalam konferensi pers menjelang laga melawan Sevilla, yang dijadwalkan berlangsung besok Minggu di LaLiga, menyusul kartu merah Vinicius saat menghadapi Villarreal dan sanksi larangan bermain yang diterimanya. Hal itu bersamaan dengan kritik yang diterima sang pemain setelah penampilannya melawan Roma di Liga Champions, ketika pelatih memutuskan menariknya keluar pada menit ke-59 dan memasukkan Endrick sebagai penggantinya.

Penggantian tersebut sempat memicu ketidaksenangan Vinicius saat itu, sebelum ia kemudian menjelaskan bahwa dirinya tidak marah kepada pelatihnya, melainkan kepada dirinya sendiri karena tidak mampu menampilkan level yang ia harapkan.

Mourinho ungkap penyebab kesulitan Vinicius saat melawan Roma

Ketika ditanya soal Vinicius, Mourinho membuka pernyataannya dengan mengomentari perhatian publik terhadap detail aktivitas timnya, sebelum kemudian membela pemainnya dan menimpakan sebagian besar tanggung jawab atas kesulitan yang dihadapi winger Brasil itu sepanjang pertandingan kepada Gian Gasperini, pelatih Roma.

Mourinho berkata, seperti dikutip surat kabar Spanyol "AS": "Saya penasaran apakah orang-orang tertarik mengetahui kapan kami tiba di Valdebebas, dan juga kapan kami pergi. Hal itu lucu."

Ia menambahkan: "Vinicius menjalani pertandingan yang sangat sulit, dan bagi saya, yang paling bertanggung jawab atas sulitnya pertandingan yang ia jalani adalah Gasperini, karena ia terus-menerus menyerang dari sisinya. Sangat sulit bagi saya, sebagai pelatih, untuk melakukan perubahan."

Pelatih asal Portugal itu menjelaskan bahwa yang mengganggunya bukan hanya penampilan timnya, melainkan waktu terjadinya gol kedua Roma, yang datang ketika pertandingan sedang berimbang dan Real Madrid tidak menghadapi masalah berarti.

Ia melanjutkan: "Di babak kedua, Roma mengubah gayanya, dan yang mengganggu saya adalah sifat gol kedua itu, karena gol itu datang ketika pertandingan sedang berimbang dan kami tidak memiliki masalah apa pun. Ia seharusnya tidak melakukan apa yang ia lakukan, tetapi semuanya sudah berakhir dan tidak ada masalah. Saya melakukan 5 pergantian, bukan hanya satu pergantian. Pergantian pemain adalah bagian dari sepak bola."

Apakah Vinicius akan tampil sebagai starter pada laga Rabu?

Meski mengkritik penampilan pemainnya, Mourinho menegaskan bahwa Vinicius perlu bekerja lebih keras, namun pada saat yang sama ia mengisyaratkan kemungkinan kembalinya sang pemain ke susunan pemain inti pada laga mendatang melawan Leipzig di Liga Champions hari Rabu.

Ia berkata: "Vinicius harus bekerja lebih keras, dan tanpa menjanjikan apa pun, karena saya tidak suka memberi janji, saya pikir ia akan tampil sebagai starter pada laga Rabu."

Mengomentari sanksi larangan bermain empat pertandingan, Mourinho menyatakan kelegaannya atas jumlah pertandingan yang ditetapkan sebagai masa hukuman sang pemain, sembari mengisyaratkan bahwa ia memperkirakan sanksi yang lebih berat.

Ia berkata: "Saya senang dengan sanksi itu, karena mereka bisa saja menghukumnya dengan lebih banyak pertandingan. Saya tadinya berpikir bahwa beberapa hal yang diatur di balik layar akan membuatnya mendapat tambahan satu atau dua pertandingan."

Mourinho: Kalau saya di posisi Vinicius, saya sudah meninggalkan Real Madrid

Saat berbicara tentang cara menangani kepribadian Vinicius, Mourinho tidak menyembunyikan kekagumannya pada sisi manusiawi sang pemain, dan menegaskan bahwa hubungannya dengan Vinicius baik, serta keduanya menyisihkan waktu untuk berbicara empat mata setiap hari.

Pelatih asal Portugal itu berkata: "Ia pemuda yang luar biasa, dan mudah membangun hubungan baik dengannya. Saya menghabiskan beberapa menit bersamanya secara empat mata setiap hari, dan saya sangat menghargainya, karena ia selalu berhasil melanjutkan hidupnya dan bertahan dengan senyuman."

Mourinho menambahkan pernyataan yang menarik perhatian mengenai tekanan yang dihadapi sang pemain: "Kalau saya di posisinya, mungkin saya tidak akan tetap di sini. Saya akan memaksa klub untuk mengizinkan saya pergi ke negara yang menghormati saya, tetapi ia tetap tinggal karena rasa memilikinya terhadap Real Madrid dan kecintaannya pada klub."

Ia melanjutkan: "Ia percaya bahwa segalanya bisa menjadi lebih baik, dan karena itu ia terus tersenyum. Tidak ada apa pun dan tidak ada siapa pun yang bisa mencabut senyuman itu darinya."

Rahasia Vinicius bersama Mourinho dan pesan tentang kecintaannya pada Real Madrid

Ketika ditanya apakah ia memberikan nasihat kepada Vinicius yang melampaui batas sepak bola, Mourinho menolak mengungkapkan detail pembicaraan pribadi mereka, namun ia merujuk pada perpanjangan kontrak sang pemain dengan Real Madrid, dan menilai hal itu sebagai bukti keinginannya untuk melanjutkan kariernya bersama klub serta menciptakan sejarah dengan seragamnya.

Ia berkata: "Itu adalah pembicaraan pribadi. Ketika ia memperpanjang kontraknya, ia menandatangani bahwa Real Madrid adalah rumahnya, dan ia memiliki antusiasme untuk terus menciptakan sejarah dan meraih gelar."

Mourinho memuji hubungan Vinicius dengan rekan-rekannya di ruang ganti, dan menambahkan: "Ia memiliki hubungan baik dengan semua orang di ruang ganti, dan ia adalah sumber kegembiraan."

Pelatih asal Portugal itu menutup pernyataannya dengan menegaskan beratnya menanggung tekanan yang dialami sang pemain: "Saya sangat meragukan bahwa saya akan memiliki kekuatan yang sama untuk tetap di sini, meski dengan semua tawaran yang ada di hadapannya."