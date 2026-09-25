Belum berlalu beberapa menit sejak bocornya kejutan terbesar dalam sejarah Liga Inggris, media sosial pun berubah menjadi arena ejekan berwarna merah, dengan bintang utamanya Rio Ferdinand, korbannya Manchester City, dan penerima manfaat terbesarnya.. Jose Mourinho.

Segera setelah tersebarnya laporan-laporan Inggris yang menegaskan Manchester City terbukti bersalah atas 114 dari total 115 dakwaan terkait pelanggaran regulasi keuangan antara tahun 2009 dan 2018, legenda Manchester United Rio Ferdinand bergegas memberikan tanggapan dengan caranya sendiri melalui akunnya di platform "X".

Ferdinand tidak memberikan komentar berupa analisis hukum, melainkan tiga cuitan sarkastis yang cukup untuk menyulut Inggris.

Ferdinand menulis dalam cuitan pertamanya: "Satu medali Liga Inggris lagi akan ditambahkan ke lemari."









Yang ia maksud adalah lemari Manchester United, karena Ferdinand adalah jantung pertahanan tim yang kehilangan gelar bersejarah 2011/12 di detik terakhir lewat gol terkenal Sergio Aguero untuk City. Dan jika pengurangan poin diterapkan secara surut serta City dilucuti gelar-gelarnya, maka gelar itu akan langsung jatuh ke tangan United, sehingga menambahkan gelar Premier League ketujuh bagi Ferdinand bertahun-tahun setelah ia pensiun.

Ia tidak berhenti sampai di situ, melainkan mengirimkan pesan langsung kepada mantan pelatihnya, dan menulis dalam cuitan kedua yang menjadi trending: "Dan satu medali lagi untuk Jose Mourinho."









Merujuk secara jelas pada musim 2017/18, ketika pelatih Portugal "The Special One" itu membawa Manchester United meraih peringkat kedua di belakang Manchester City dengan selisih 19 poin, dalam sebuah musim yang oleh Mourinho sendiri dianggap sebagai pencapaian kepelatihan terbesarnya.

Dan kini, dengan terbuktinya kesalahan City, peringkat kedua itu bisa berubah menjadi gelar resmi Premier League, sehingga menjadikan Mourinho juara Inggris untuk keempat kalinya dalam kariernya, dan yang pertama bersama United.









Ferdinand menutup rangkaian ejekannya dengan cuitan ketiga yang berbunyi: "Dan satu medali lagi untuk Solskjaer," yang ia maksudkan pada musim 2021/22, saat United di bawah asuhan pelatih Norwegia Ole Gunnar Solskjaer juga finis sebagai runner-up di belakang City.

Ejekan Ferdinand ini datang di saat nasib sanksi masih belum jelas, di mana laporan-laporan menegaskan bahwa meskipun kesalahan telah terbukti, sanksinya belum ditetapkan, dan hukumannya bisa berkisar antara denda keuangan yang besar, pengurangan poin langsung yang menjerumuskan klub ke jurang degradasi, atau pengurangan secara surut yang bisa menulis ulang sejarah Premier League dan menarik 8 gelar liga dari lemari klub.

Apa yang oleh para pendukung City dianggap sebagai teori konspirasi, kini telah menjadi ancaman eksistensial, dan apa yang oleh Mourinho dianggap sebagai pencapaian moral, mungkin akan segera berubah menjadi medali emas yang berkilau di lemarinya.







