Barcelona, di bawah arahan pelatih Jerman Hansi Flick, semakin dekat untuk menulis babak sejarah baru di LaLiga setelah menyamai start terbaik dalam sejarah kompetisi tersebut dengan meraih 9 kemenangan berturut-turut dalam 9 pertandingan pertama, menyusul kemenangan besar 5-2 atas Real Betis, Sabtu kemarin, di Stadion La Cartuja. Dengan demikian, El Clasico mendatang menghadapi Real Madrid di Camp Nou menjadi kesempatan untuk merebut rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni 10 kemenangan dalam 10 pekan pertama.

Tim Catalan itu menyamai pencapaian Real Madrid yang diraih pada musim 1968-1969, ketika Los Blancos memenangi sembilan pertandingan pertama mereka di liga. Namun, Barcelona lebih unggul dari rival abadinya dari sisi produktivitas gol, setelah mencetak 39 gol dalam 9 pertandingan, berbanding 21 gol yang dicetak tim Ibu Kota pada periode yang sama di musim tersebut.

Pencapaian ini memberikan arti luar biasa pada El Clasico mendatang, karena Barcelona bisa melampaui rekor historis yang telah bertahan selama lebih dari 5 dekade, serta mengubah duel melawan rival tradisionalnya menjadi titik penentu dalam perjalanan mereka meraih start terbaik dalam sejarah LaLiga.

Flick lewati pencapaian Tata Martino dan Valverde

Barcelona versi saat ini telah melampaui apa yang diraih tim di bawah arahan pelatih-pelatih sebelumnya. Pada musim 2013-2014 bersama pelatih Argentina Tata Martino, Barcelona memulai musim dengan 8 kemenangan berturut-turut, sebelum rangkaian itu terhenti oleh hasil imbang tanpa gol melawan Osasuna pada pekan kesembilan.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Sementara pada musim 2017-2018, Barcelona di bawah arahan Ernesto Valverde meraih 7 kemenangan berturut-turut, sebelum bermain imbang 1-1 dengan Atletico Madrid pada pekan kedelapan. Kini, tim yang dilatih Flick melanjutkan start mereka dengan melewati capaian tim-tim tersebut di awal musim.

13 pemain berbagi gol Barcelona

Kekuatan Barcelona tidak berhenti pada rangkaian kemenangan, tetapi juga mencakup ketajaman mencetak gol serta beragamnya sumber ancaman, setelah mencetak 39 gol dalam 9 pertandingan liga, dengan rata-rata 4,33 gol per pertandingan.

Tim ini juga mencetak 9 gol dalam dua pertandingan Liga Champions, sehingga total golnya meningkat menjadi 48 gol dalam 11 pertandingan di kedua kompetisi, dengan rata-rata mendekati 4,36 gol per pertandingan.

Beragamnya pencetak gol mencerminkan kemampuan Barcelona untuk membuat perbedaan tanpa bergantung pada satu pemain saja, setelah jumlah pencetak gol mencapai 13 pemain. Dani Olmo, Eric Garcia, dan Rodri bergabung dalam daftar pencetak gol tim musim ini usai laga melawan Real Betis.

Angka-angka ini memiliki arti tambahan di tengah kritik yang diarahkan kepada tim terkait kebutuhan mereka akan seorang penyerang murni, karena Barcelona di bawah arahan Flick menampilkan produktivitas serangan yang mencolok dan mendekati angka-angka historis yang berasal dari musim 1926-1927, ketika mereka mencetak 47 gol dalam 10 pertandingan pertama