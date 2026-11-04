Mourinho: Hanya Real Madrid yang Bisa Menang dengan Cara Ini, dan Para Pelatih Iri kepada Saya!

José Mourinho, pelatih Real Madrid, melontarkan pernyataan menarik usai kemenangan dramatis atas AEK Athena, setelah ia berbicara tentang karakter timnya dan kemampuannya memenangi pertandingan di menit-menit akhir.

Real Madrid bangkit dari keterpurukan untuk memastikan kemenangan di menit-menit akhir dengan skor 3-2, dalam skenario baru yang mencerminkan tekad tim untuk terus berjuang hingga peluit panjang. Hal inilah yang mendorong Mourinho mengungkapkan keyakinan besarnya terhadap para pemainnya, dengan menggunakan ungkapan yang menarik dalam konferensi pers.

Pelatih asal Portugal itu mengatakan, sebagaimana disorot surat kabar Spanyol "AS": "Pertandingan-pertandingan yang ditentukan di menit-menit akhir seperti ini, tidak ada yang bisa memenangkannya dengan cara seperti ini selain kami. Kami memiliki segala yang dibutuhkan untuk melakukannya".

Ia menambahkan bahwa para pemainnya percaya pada kemampuan mereka untuk bangkit, seraya menegaskan bahwa mereka memiliki keberanian, dan bahwa ia beruntung memiliki skuad dengan kualitas sebaik ini.

Mourinho memuji penampilan AEK Athena, menilai bahwa tim Yunani itu menjadi salah satu alasan Real Madrid tidak tampil dalam performa terbaiknya. Ia berkata: "Kami bermain melawan tim yang sangat sulit, yang menampilkan pertandingan luar biasa, bahkan mungkin pertandingan terbaik mereka. Mereka sangat terorganisasi sejak menit pertama, mengandalkan permainan langsung, serta menunjukkan kekuatan fisik dan intensitas yang tinggi. Mereka menampilkan pertandingan yang istimewa".

Ia menambahkan: "Meski menghadapi kesulitan, kami tetap berada dalam pertandingan, kami tahu cara mengatasi momen-momen kritis, dan kami menunjukkan karakter yang kuat meskipun tertinggal dalam skor. Dan di menit terakhir, ketika pertandingan menjadi terbuka dan kedua tim sama-sama ingin menang, tim yang memiliki kualitas individu lebih besarlah yang menang".

Mourinho membela Vinicius

Terkait penampilan Vinicius Junior, Mourinho membantah bahwa keberadaan pemain Brasil itu telah memaksa rekannya, Diomande, mengubah posisinya dan bermain di sisi kanan ketimbang sisi kiri.

Ia berkata: "Vinicius tidak menyebabkan apa pun. Diomande datang ke Real Madrid untuk bermain di kedua sisi, bukan hanya di satu sisi saja. Baginya hal itu tidak menjadi masalah, dan tidak ada yang berubah baginya di sisi mana pun ia bermain".

Ia menggambarkan penampilan Vinicius sebagai penampilan yang dapat diterima, seraya menjelaskan bahwa keputusan-keputusannya soal pergantian pemain tidak hanya terkait dengan pertandingan ini, tetapi juga mempertimbangkan laga melawan Valencia mendatang, yang dijadwalkan pada hari Sabtu.

Ketika ditanya apakah ia perlu menangani Vinicius dengan lebih banyak kelembutan atau ketegasan, ia menjawab sambil berkelakar: "80% dengan tangan kanan dan 20% dengan tangan kiri", sebagai isyarat atas penggunaan pendekatan yang lembut dengan porsi lebih besar dalam menanganinya.

Pujian khusus untuk Bellingham dan Endrick

Mourinho berbicara tentang Jude Bellingham, menegaskan bahwa ia adalah pemain istimewa yang memiliki perpaduan lengkap dari karakteristik yang sulit ditemukan pada gelandang lain.

Ia berkata: "Sejak kedatangan saya, ia selalu menampilkan level yang bagus. Ia adalah pemain yang unik, dan tidak ada gelandang di dunia yang memiliki tingkat kelengkapan seperti ini di semua aspek. Ia memiliki kerja keras, kepemimpinan, ambisi, kualitas, serta kemampuan untuk tiba di depan gawang dan mencetak gol. Ia adalah pemain yang istimewa".

Mourinho juga menunjukkan pemahamannya terhadap kekecewaan para pemain yang tidak mendapatkan menit bermain yang cukup, salah satunya Endrick, namun ia menekankan bahwa kualitas bangku cadangan memberinya banyak pilihan, dengan merujuk pada apa yang ditampilkan Eder Militao meskipun ia membutuhkan waktu untuk mengembalikan ritme pertandingan.

Ia menjelaskan: "Ada banyak pelatih yang memandang bangku cadangan tim saya dengan kecemburuan yang positif, karena ketika saya menghadapi masalah dan melihat ke bangku cadangan, saya menemukan banyak pilihan di hadapan saya. Kami memiliki skuad dengan kualitas yang besar, dan selama para pemain bekerja hanya demi tim, serta mengesampingkan pertimbangan pribadi, maka skuad ini akan menjadi sangat kuat".

Mourinho mengungkapkan niatnya untuk melakukan banyak perubahan dalam laga melawan Valencia, karena padatnya jadwal pertandingan dan singkatnya jeda waktu antara kedua laga, seraya menyebut nama-nama Dean Huijsen, Konaté, Tchouaméni, dan Arda Güler di antara para pemain yang diperkirakan akan diuntungkan oleh perubahan tersebut.