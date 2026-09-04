Jose Mourinho keluar dari Stadion "La Cartuja" dengan perasaan frustrasi setelah menelan kekalahan pertamanya sejak kembali menukangi Real Madrid, menyusul kekalahan Los Blancos dari Real Betis dengan skor 1-0, dalam sebuah laga yang menurut pelatih asal Portugal itu justru dikuasai oleh timnya, namun harus membayar mahal akibat membuang sejumlah peluang.

Usai pertandingan, Mourinho mengatakan bahwa kekalahan ini sulit dijelaskan, menegaskan bahwa Real Madrid mengendalikan sebagian besar jalannya laga dan menciptakan cukup banyak peluang untuk meraih kemenangan, tetapi gagal mengubah keunggulan itu menjadi gol.

Pelatih asal Portugal itu menambahkan: "Terkadang kamu kalah tanpa tahu penyebabnya, dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Kami benar-benar menguasai pertandingan, dan kami menciptakan banyak serangan serta peluang. Kalau berakhir imbang saja kami sudah merasa frustrasi, bayangkan bagaimana perasaan kami saat kalah."

Espai mencuri perhatian meski kalah

Saya tidak ingin menarik Guler keluar

Pelatih Real Madrid itu berbicara tentang penggantian Arda Guler, menegaskan bahwa keputusan itu bukan karena menurunnya penampilan sang pemain, justru sebaliknya, ia tampil sangat baik.

Ia berkata: "Sulit untuk menarik Arda keluar karena ia menampilkan performa yang luar biasa," seraya menjelaskan bahwa sebagian pergantian dilakukan karena beberapa pemain sudah mengantongi kartu kuning, bukan karena ketidakpuasannya terhadap penampilan mereka.

Mourinho enggan berkomentar soal wasit

Mengenai wasit Hernandez Hernandez, Mourinho mengatakan bahwa ia tidak memahami alasan dirinya mendapat kartu kuning, tetapi ia menolak menjadikan faktor perwasitan sebagai pembenaran atas kekalahan. Ia juga enggan mengomentari tendangan penalti dan gol yang dianulir, dengan menegaskan bahwa ia tidak menyaksikan kedua momen tersebut secara jelas sehingga tidak bisa menilainya.

Ia berkata: "Mungkin besok saya akan berubah pikiran, tapi tidak hari ini. Kenyataannya, saya tidak tahu penyebab kami kalah karena tim bermain sangat baik."

Mourinho menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa ia tidak membebankan tanggung jawab atas kekalahan ini kepada para pemainnya: "Saya tidak punya alasan untuk menyalahkan para pemain. Kami layak menang, tetapi kelayakan tidak menjamin kamu mendapatkan satu poin pun."