Sebuah laporan media Spanyol, Sabtu hari ini, mengungkap rencana pelatih asal Portugal Jose Mourinho untuk menutupi kegagalan transfer Rodri, gelandang Manchester City, ke Real Madrid.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Bernardo Silva menghadapi tantangan baru bersama Real Madrid, yakni mengisi posisi gelandang jangkar, setelah Rodri lebih memilih pindah ke Barcelona.

Keputusan Rodri bersifat pribadi, tanpa ada hal aneh di balik transfer tersebut, sementara Real Madrid menerima keputusannya secara wajar setelah sepuluh hari pertemuan, komunikasi, dan pertemuan langsung dengan sang pemain.

Penolakan itu datang pada awal pekan ini, dan sejak saat itu klub kembali ke rencana awalnya yang disusun bersama Jose Mourinho, yang berlandaskan pada peninjauan skuad tim dan penguatannya, dengan menempatkan nama Bernardo Silva di puncak daftar perhatian, sebagai pemain yang secara alami cenderung memulai serangan dari sisi kanan dan mendekati kotak penalti lawan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memberikan pengorbanan defensif dan kejelasan dalam mengatur permainan, sesuatu yang telah ia buktikan di berbagai fase kariernya.

"AS" menjelaskan bahwa hal itu bukan berarti Real Madrid akan berhenti memantau pergerakan yang mungkin terjadi di bursa transfer, namun dengan kedatangan mantan pemain Manchester City tersebut, berdasarkan permintaan langsung dari sang pelatih, klub meyakini bahwa posisi gelandang jangkar bisa tertutupi, atau setidaknya akan menghadirkan kehadiran pemain yang lebih banyak dibandingkan musim lalu.

Selama pembicaraan pertama antara para petinggi Real Madrid dan Mourinho, nama Bernardo Silva adalah yang pertama dalam daftar sang pelatih.

Bernardo bukanlah spesialis di posisi ini, dan ia juga tidak memiliki karakteristik seperti Rodri, tetapi ia sebelumnya pernah bermain di area tersebut, dan sang pelatih menilai bahwa bersama Aurelien Tchouameni, ia bisa mengemban tugas membentuk titik awal permainan tim Los Blancos.

Hal itu bukan berarti Real Madrid akan berpaling dari bursa transfer dengan tersisa lebih dari tiga pekan menjelang penutupannya.

Masih ada perkembangan yang diperkirakan terjadi di kedua arah, tetapi gagasan untuk menempatkan Bernardo Silva mengatur permainan dan bergerak dari posisi yang lebih dalam sebenarnya sudah diusulkan sebelum tim mulai bekerja.

Ketika menganalisis bursa transfer, para petinggi Real Madrid juga menyadari bahwa tidak ada pemain lain seperti Rodri, tetapi mungkin saja muncul peluang lain yang mampu menjalankan fungsi mengatur permainan, meski dengan karakteristik yang berbeda.

Selama beberapa bulan terakhir, sempat dibicarakan nama Adam Wharton, yang berusia 22 tahun, gelandang Crystal Palace, Kees Smit, yang berusia 20 tahun, pemain AZ Alkmaar, dan Ayyoub Bouaddi, yang berusia 18 tahun, pemain Lille.

Real Madrid telah memantau semua pemain ini, dan meski mereka bukan prioritas mutlak, mereka berada dalam radar klub Los Blancos, kendati demikian, untuk saat ini Bernardo Silva-lah pemain yang akan mengemban tugas sebagai ruang mesin tim Madrid.