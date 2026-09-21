Derby Madrid terakhir bukan sekadar sebuah laga dalam catatan sejarah La Liga Spanyol, melainkan percikan api yang mengembalikan Jose Mourinho ke pusat kontroversi favoritnya: perang melawan wasit.

Atletico Madrid memenangkan derby ibu kota melawan Real Madrid dengan skor 2-1, dalam pertandingan yang berjalan seimbang di awal dan berakhir dengan keunggulan tuan rumah setelah kartu merah Dean Huijsen di awal babak kedua mengubah jalannya laga, hingga tim asuhan Diego Simeone meraih kemenangan berharga.

Dengan pernyataan-pernyataan panas baru usai derby, menurut radio Spanyol "Cadena SER", pelatih asal Portugal itu kembali membuka buku lamanya, sebuah buku berat yang memuat 15 sanksi larangan tampil yang benar-benar dijalani, yang harganya ia bayar di luar lapangan hijau akibat lidahnya yang tajam dan sikap-sikapnya yang tak mengenal kata mundur.

Angka mengejutkan ini tidak mencakup kasus kartu merah langsung yang diterima Mourinho selama pertandingan sebagai protes atas keputusan wasit, dan tidak pula mencakup denda finansial besar atau sanksi tertunda yang tidak dijalankan.

Ini adalah catatan murni dari pertempuran verbal dan perilakunya dengan badan-badan disipliner di seluruh dunia.

Momen yang melahirkan legenda konfrontasi

Salah satu babak paling terkenal dalam catatan ini kembali ke April 2011, ketika Mourinho memimpin tim kepelatihan Real Madrid. Setelah kekalahan 0-2 dari Barcelona pada leg pertama semifinal Liga Champions Eropa di Stadion Santiago Bernabeu, "The Special One" tampil dalam konferensi pers bersejarah.

"Mengapa, mengapa?" tanya Mourinho dengan nada geram, sebelum melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap UEFA, menuduhnya berpihak pada Barcelona, serta memaparkan daftar wasit yang menurutnya memanjakan tim Pep Guardiola dan merugikan tim-timnya, bahkan mempertanyakan legitimasi gelar-gelar Eropa Blaugrana.

Tanggapan UEFA terbilang keras: larangan tampil 5 pertandingan dan denda 50 ribu euro. Meski Real Madrid mengajukan banding, sanksi tetap dipertahankan, dengan penangguhan pelaksanaan pertandingan keempat dan kelima selama tiga tahun sebagai masa percobaan. Peristiwa itu menjadi rujukan terbesar dalam sejarah Mourinho sebagai pelatih yang secara terbuka mempertanyakan integritas sistem perwasitan.

Ketika persoalannya melampaui konferensi pers

Lebih dari satu dekade kemudian, tepatnya pada final Liga Europa 2023 di Budapest, Mourinho kembali meledak. Setelah kekalahan timnya saat itu, Roma, dari Sevilla, ia tidak hanya mengkritik wasit asal Inggris Anthony Taylor dalam konferensi pers, tetapi juga mengejarnya di tempat parkir stadion dan melontarkan ucapan-ucapan menghina dan melukai.

Pelatih asal Portugal itu menggambarkan apa yang terjadi dengan berkata: "Ini aib yang memalukan".

Insiden ini menjadi sangat serius karena sanksinya bukanlah akibat protes sesaat di lapangan, melainkan karena perilaku susulan yang disengaja terhadap wasit, sehingga UEFA memutuskan untuk melarangnya tampil dalam 4 pertandingan Eropa penuh.

Babak Turki: tiga sanksi menambah daftar

Pengalaman Mourinho bersama Fenerbahce turut memperbesar catatan ini secara mencolok.

2024: pukulan terhadap teknologi VAR. Setelah kemenangan dramatis Fenerbahce atas Trabzonspor, Mourinho melancarkan serangan pedas terhadap sistem perwasitan Turki dan teknologi video.

Pertandingan itu menyaksikan pemberian dua penalti untuk Trabzonspor setelah peninjauan VAR, sementara Mourinho menilai timnya tidak diberi penalti yang seharusnya menjadi haknya. Federasi Turki menganggap pernyataannya sebagai keraguan atas integritas wasit, sehingga melarangnya tampil satu pertandingan disertai denda finansial.

2025: derby Istanbul menyulut krisis. Pada Februari 2025, usai derby Fenerbahce dan Galatasaray, Mourinho kembali menyebut sepak bola Turki sebagai "kekacauan dan ketidakdisiplinan" dengan menuduh wasit secara terang-terangan. Sanksi awalnya terbilang keras: larangan tampil 4 pertandingan, sebelum banding Fenerbahce berhasil menguranginya menjadi dua pertandingan.

Dengan demikian, Mourinho telah mengumpulkan 3 sanksi larangan tampil yang benar-benar dijalani selama masa singkatnya di Turki saja.

Catatan yang membentang dari London hingga Roma

Kisahnya tidak terbatas pada Spanyol dan Turki. Pada tahun 2005, saat periode pertamanya bersama Chelsea, UEFA melarangnya tampil dua pertandingan setelah ia menuduh wasit asal Swedia Anders Frisk berbicara dengan pelatih Barcelona Frank Rijkaard di antara dua babak pertandingan Liga Champions, sebuah insiden yang belakangan mendorong Frisk untuk pensiun setelah menerima ancaman.

Di Inggris, selama periode keduanya bersama Chelsea dan bersama Manchester United, ia menerima berbagai sanksi akibat perilakunya dengan wasit, tetapi sebagian besar berkaitan dengan kartu merah langsung dari lapangan sehingga tidak masuk dalam daftar 15 larangan tampil.

Adapun di Italia, bersama Inter Milan dan Roma, ia juga mendapat jatah sanksi lain setelah pernyataan-pernyataan terbuka menentang wasit, yang menegaskan bahwa perseteruannya dengan peluit bersifat lintas benua.

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Hari ini, seiring kembalinya ia ke sorotan usai derby Madrid, tampaknya Jose Mourinho masih setia pada karakternya yang menciptakan kejayaannya sekaligus melahirkan krisis-krisisnya. Seorang pelatih yang memandang kritik terhadap perwasitan sebagai bagian dari strategi perang psikologis, sekalipun harganya adalah absen dari bangku cadangan.