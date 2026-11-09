Vinicius Junior absen dan Real Madrid justru membaik.. hal ini memunculkan kembali pertanyaan yang membuat semua orang di Bernabeu ketakutan: apa yang akan dilakukan Mourinho ketika sang bintang Brasil kembali?

Setelah kemenangan besar atas Valencia (3-0) di Mestalla, yang merupakan laga terakhir yang dimainkan Vinicius sebelum hukuman larangan bermain empat pertandingan di La Liga akibat kartu merah yang diterimanya melawan Villarreal, performa tim justru meningkat secara mencolok dalam ketiadaannya. Dan kini, kepulangannya menjadi masalah tersulit yang dihadapi sang pelatih.

Di radio "Cope", mantan kiper internasional Spanyol, Santi Canizares, yang pernah membela Valencia dan Real Madrid, tidak ragu untuk mengajukan solusi yang menurutnya satu-satunya yang mungkin, sebuah solusi mengejutkan yang akan membalikkan semua perhitungan di Madrid.

Solusinya adalah bermain sebagai penyerang

Canizares menyinggung hal ini dengan mengatakan: "Kita akan lihat sekarang bagaimana ia akan mengintegrasikannya ke dalam tim," merujuk pada keputusan yang harus diambil Mourinho terkait kepulangan sang bintang Brasil.

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 CEL

Mantan pemain Valencia dan Real Madrid itu melanjutkan: "Vinicius adalah pemain yang jelas tidak akan berlalu begitu saja, dan tidak akan dipinggirkan."

Kemudian ia menawarkan solusi untuk mengintegrasikan Vinicius dengan mengatakan: "Bagi saya, solusi di hadapan Mourinho adalah membiarkan bintang Brasil itu bermain sebagai penyerang murni, menggantikan Mbappe," sebuah solusi yang ditolak oleh bintang Prancis tersebut.

Dengan kalimat itu, Canizares meledakkan bom: Vinicius harus mengambil tempat Mbappe di jantung lini serang, bukan bermain di sampingnya di sayap.

Bersama.. tetapi tanpa identitas

Canizares melanjutkan: "Itu satu-satunya alternatif yang mungkin baginya. Dengan kehadiran keduanya bersama di lapangan, tim masih bisa memenangkan pertandingan, tetapi tidak akan memiliki identitas, keseimbangan, dan suasana positif yang sama."

Dengan kehadiran Vinicius dan Mbappe bersama, Real Madrid menang, tetapi kehilangan sesuatu yang lebih penting: identitas, keseimbangan, dan suasana positif yang muncul dalam ketiadaan sang pemain Brasil.

Tugas mustahil bagi Mourinho

Canizares berkata: "Ini adalah masalah yang sulit dipecahkan. Jika ia mampu membuat Vinicius bermain dan mengintegrasikannya ke dalam dinamika tim, itu akan menjadi pencapaian yang benar-benar luar biasa."

Ia menambahkan: "Jika Mourinho bisa membuat Vinicius berlari, maka ia layak mendapat tepuk tangan meriah."

Canizares menyoroti peran Bellingham dalam performa Real Madrid, dengan mengatakan: "Ketika ia berada di lapangan, ia adalah sosok yang sangat murah hati, ketika ia melihat yang lain menghindar dari tanggung jawab mereka, ia memancing kemarahan mereka, dan bahkan jika ia menginginkannya, keadaannya tidak akan seperti dulu, ada yang lain seperti Bellingham, tetapi hal ini lebih jelas terlihat padanya."

Dengan demikian, bola kini berada di lapangan Mourinho. Apakah ia memiliki keberanian untuk menjadikan Vinicius penyerang murni menggantikan Mbappe? Dan apakah ia mampu membuatnya berlari, bertahan, dan mengintegrasikan dirinya ke dalam dinamika tim? Canizares menegaskan bahwa jika ia melakukannya, itu akan menjadi pencapaian yang layak mendapat tepuk tangan meriah, dan jika ia tidak melakukannya, maka krisis Vinicius bisa berubah menjadi krisis Real Madrid secara keseluruhan.