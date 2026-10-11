Cedera Vinicius Junior bisa menjadi titik balik dalam perjalanan Diomande bersama Real Madrid, setelah absennya bintang Brasil itu dari El Clasico membuka pintu bagi pemain Pantai Gading tersebut untuk merebut tempat sebagai starter dalam perhitungan Jose Mourinho. Dan setelah penampilan gemilangnya melawan Villarreal, Diomande kini berada di depan peluang emas untuk membuktikan kemampuannya membuat perbedaan di laga-laga besar.

Diomande menampilkan performa yang mencolok menghadapi Villarreal, yang dilengkapi dengan gol yang sudah lama ia tunggu, sekaligus menegaskan bahwa ia memiliki kecepatan, kemampuan menggiring bola, dan menciptakan ruang — unsur-unsur yang dibutuhkan Real Madrid untuk meningkatkan daya ancam serangan mereka di tengah absennya Vinicius.

Pemain tersebut mengatakan, dalam pernyataan kepada kanal Real Madrid, bahwa ia sudah tidak sabar menanti gol pertamanya, sambil menjelaskan bahwa ia memutuskan untuk menguasai bola lalu berbalik dan melepaskan tembakan dengan cepat, yang akhirnya membuahkan gol yang dinantikannya, demikian dilaporkan surat kabar Spanyol "AS".

Penampilan menonjol Diomande bukanlah kebetulan, karena ia memasuki pertandingan dengan rata-rata 4,86 dribel sukses per laga, serta menunjukkan kemampuan besar untuk memenangi duel-duel menyerang. Dan menghadapi Villarreal, ia terus merepotkan lini belakang lawan dengan pergerakan dan aksi individunya, serta berhasil menciptakan ruang dan peluang bagi Kylian Mbappe, sehingga memberi serangan Real Madrid lebih banyak variasi dan sulit diprediksi.

Kini semua mata tertuju pada laga melawan Roma di Liga Champions, di mana Vinicius akan tersedia, sehingga menempatkan Mourinho di depan keputusan penting mengenai bagaimana memanfaatkan kemampuan pemain Pantai Gading itu, baik dengan memberinya kesempatan baru melawan Sevilla atau memainkannya di El Clasico di sisi kiri.

Diomande mengatakan bahwa ia sangat antusias untuk tampil di kompetisi Liga Champions, dengan menganggap keikutsertaan di turnamen tersebut sebagai mimpi setiap anak, serta menegaskan rasa syukurnya bisa menjalani pengalaman ini dengan kostum Real Madrid.

Sementara semua pihak menanti kondisi Vinicius menjelang El Clasico, peluang tampak terbuka bagi Diomande untuk membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar pengganti sementara, melainkan opsi yang mampu menghadirkan solusi serangan yang berbeda. Dan sekarang, ia harus memanfaatkan momen ini untuk meyakinkan Mourinho bahwa dirinya layak mendapat tempat di susunan pemain utama, bahkan setelah bintang Brasil itu kembali.