Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, berbicara mengenai beberapa hal usai kemenangan atas Rayo Vallecano, kemarin Sabtu, dengan skor 4-1, pada pekan kelima Liga.

Mourinho berkata, dalam konferensi pers pertandingan: "Arda Guler bermain banyak ketika berada di lapangan. Dan saya akan mengatakannya dengan tingkat keyakinan 100% bahwa jika Diomande tidak menjadi starter hari ini, pertanyaan pertamanya pasti adalah: mengapa Diomande tidak bermain? Di bangku cadangan Anda hanya melihat kualitas. Pergantian pemain akan terjadi dari satu laga ke laga lain. Arda memiliki pengaruh yang sangat positif terhadap performa tim. Ketika ia masuk, ia membuat perbedaan dalam menstabilkan permainan."

Terkait situasi Yan Diomande, pelatih asal Portugal itu berkomentar: "Saya sudah sedikit terlalu tua untuk merasa tertekan karena situasi seorang pemain. Anda memiliki berbagai daftar pemain, dan terkadang Anda harus berdoa agar tidak ada pemain yang cedera, di lain waktu Anda memiliki banyak solusi. Ia akan membaik secara bertahap. Ia baru memiliki sedikit waktu di level puncak, dan ia masih memiliki banyak hal untuk dipelajari dari sisi taktik. Namun ia memiliki potensi yang luar biasa."

Ia menambahkan: "Diomande memberi kami banyak pilihan dalam duel satu lawan satu, umpan, dan tembakan, ia juga bisa bermain di posisi Vini, dan di sisi kanan, sebagaimana Arda juga bisa bermain di sana atau di posisi Bellingham. Untuk saat ini, saya ingin membantunya berkembang."

Ia melanjutkan: "Vinicius berada dalam kondisi fisik yang lebih baik dari sebelumnya, tetapi ia hanya kurang satu milimeter untuk mencapai kecepatan maksimalnya. Kemampuannya mengulang usaha sangat luar biasa. Ini adalah proses yang ia serap secara bertahap. Secara mental, ia sangat kuat, dan ia mengenal Real Madrid lebih dari siapa pun. Ia bermain dengan tanggung jawab yang besar, yaitu tanggung jawab bermain untuk Real Madrid dan timnas Brasil. Ia tenang. Gol-gol akan datang."

Terkait alasan pergantian terakhir dengan masuknya Cucurella menggantikan Vinicius, Mourinho berkata: "Ini mudah. Saya ingin menang, dan saya ingin menang dengan gol sebanyak mungkin. Ketika Anda unggul 3-1, dan tersisa 5 menit menuju akhir, dan Anda menghadapi bek yang sangat kuat di Rayo yang mampu menciptakan bahaya... saat itu saya merasa yang terbaik adalah menutup pintu. Bagi saya, waktu untuk melakukan trik dan mencetak gol sudah berakhir. Dan setelah itu kami mencetak gol keempat, dan itu lebih baik."



Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"