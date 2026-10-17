Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, memastikan kesiapan timnya untuk menghadapi Sevilla. Ia menyoroti tingkat kesulitan laga tersebut, sekaligus menegaskan bahwa dirinya tidak meminta manajemen klub untuk mendatangkan pemain baru.

Mourinho berbicara dalam konferensi pers menjelang laga melawan Sevilla pada pekan kesembilan Liga Spanyol, mengenai kondisi para pemainnya sebelum pertandingan tersebut, "Para pemain merasa lelah, tetapi besok mereka tidak akan seperti itu. Berdasarkan apa yang saya lihat hari ini di bagian medis, saya rasa mereka mengalami sedikit kelelahan, tetapi kami akan dalam kondisi baik besok. Kami juga memiliki opsi-opsi yang sangat baik jika kami memutuskan untuk melakukan perubahan dan memberi tim lebih banyak energi. Sevilla adalah tim besar dan selalu bersaing dengan kuat ketika bermain di luar markasnya. Luis Garcia melakukan pekerjaan yang luar biasa. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, tetapi kami ingin menang."

Mengenai tuntutan bermain di lini tengah, pelatih Real Madrid itu berkata, "Saya meminta pemain tengah untuk menjalankan peran sebagai pemain lini tengah. Pemain yang perannya terbatas hanya pada bertahan adalah gelandang dengan kemampuan terbatas, sedangkan pemain yang perannya terbatas hanya pada menyerang, lebih baik tidak bermain di lini tengah. Ini posisi yang sangat sulit dan menuntut banyak kemampuan, jadi sulit untuk menjadi gelandang yang baik."

Soal kemungkinan mengandalkan Arda Guler di jantung lini tengah, Mourinho menyatakan, "Dia bekerja keras. Saya rasa kalian sangat sulit memberikan penghargaan dan pujian yang layak atas kerja keras. Sepertinya hal-hal negatif selalu punya pemiliknya, sementara hal-hal positif dianggap sebagai keberuntungan. Arda adalah pemain dengan bakat besar, tetapi dia belum mencapai, dan untungnya demikian, tahap sebagai pemain yang sudah matang. Dia memiliki kemampuan yang memungkinkannya bermain di berbagai posisi. Saya sangat senang dengan dirinya."

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Mourinho juga menyinggung rencananya terkait Endrick, "Saya rasa kadang kita sulit memberikan penghargaan yang layak kepada orang yang bekerja dengan baik. Kalian mengkritik dengan keras ketika segalanya berjalan buruk. Pujian layak diberikan kepada pemain muda yang tampil sangat gemilang dan memberikan segalanya. Tiga gol yang berasal dari sepak pojok, serta cara kami mendapatkan sepak pojok tersebut, adalah dua hal yang layak dipuji. Dalam 10 menit, kami mendapatkan sekitar 7 sepak pojok karena kami menerapkan tekanan menyerang yang luar biasa."

Ia menambahkan, "Ada banyak pemain yang layak tampil. Kami memiliki lebih dari 11 pemain yang layak bermain, bahkan jumlahnya mencapai 15 atau 16 pemain. Lunin layak bermain, dan saya tidak bercanda. Dia pemain yang bekerja keras setiap hari di samping kiper terbaik di dunia, dan tetap menjaga sikap positifnya meski tidak bermain. Tetapi saya tidak bisa memainkan kedua kiper sekaligus."

Ia melanjutkan, "Hal yang sama berlaku bagi pemain lainnya. Saya rasa kita semua akan sepakat bahwa lima pemain yang masuk dari bangku cadangan dan mengubah jalannya pertandingan layak bermain besok, tetapi bagaimana dengan yang lain? Apakah Diomande tidak layak bermain? Apakah Cucurella tidak layak bermain? Apakah Valverde tidak layak bermain? Apakah Mbappe tidak layak bermain? Inilah salah satu sisi sulit dari pekerjaan seorang pelatih."

Ia meneruskan, "Rekan-rekan saya yang melatih tim dengan sumber daya lebih terbatas akan berkata bahwa saya beruntung. Ironisnya, menjadi keberuntungan sekaligus kesialan saya bahwa saya harus berhadapan dengan jurnalis seperti kalian, karena kalian membuat tugas ini semakin sulit."

Terkait kemungkinan mendatangkan pemain baru pada bursa transfer musim dingin, Mourinho berkata, "Militao akan masuk dalam skuat tim besok. Mudah bagi saya untuk tidak perlu mengumumkan daftar pemain, karena saya tidak meminta perekrutan pemain baru, dan saya senang dengan kelompok yang ada saat ini. Para pemain terus membaik, terutama ketika kami mendapatkan waktu dan ketenangan."

Ia melanjutkan, "Saya harus mengembangkan level para pemain, dan saya tidak merasa berhak menuntut datangnya pemain baru. Saya lebih suka bekerja dengan skuat yang ramping. Jika kami ingin mendatangkan seorang pemain, maka harus ada pemain lain yang pergi. Jika manajemen klub memutuskan untuk mempelajari suatu langkah, kami akan mengevaluasinya, tetapi saya tidak akan berinisiatif meminta perekrutan pemain. Saya tidak ingin pemain baru."

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Mourinho membela keputusannya menempatkan Valverde di lini tengah, "Saya di sini untuk mengambil keputusan yang saya yakini terbaik bagi tim. Saya rasa akan datang suatu hari ketika kecerdasan artifisial dan survei yang dilakukan tim-tim menentukan keputusan, dan peran pelatih hanya terbatas pada pekerjaan di lapangan, tetapi sampai sekarang pelatihlah yang mengambil keputusan."

Ia menjelaskan, "Pelatih yang keras kepala dan tidak menerima pendapat adalah pelatih yang terbatas, dengan segala hormat. Saya melihat ada orang yang menyampaikan pendapat karena mereka mencintai sepak bola, dan ada yang lain karena itu bagian dari pekerjaan mereka, tetapi pendapat mereka tidak lebih unggul dari analisis saya sendiri. Sebaliknya, pelatih yang terus-menerus menerima pendapat orang lain belum tentu pelatih yang baik."

Ia menutup, "Saya terbuka terhadap pendapat anggota staf kepelatihan saya. Saya bisa mengubah keputusan saya, tetapi saya melakukannya berdasarkan analisis saya sendiri, bukan karena apa yang dipikirkan orang-orang dari luar. Saya bisa memilih arah yang berbeda," merujuk pada duet Tchouameni dan Valverde. "Pertandingan mencakup banyak fase dan detail kecil, selain itu izin melakukan lima pergantian pemain menjadi faktor penting bagi tim-tim yang memiliki skuat kuat."



