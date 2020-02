Jose Mourinho Bercanda, Gelar 2018 Seharusnya Milik Manchester United

Mourinho berkomentar tentang kasus Manchester City, tapi dengan nada bercanda.

Jose Mourinho menyatakan dirinya hanya fokus pada Hotspur setelah kemenangan 3-2 atas , namun ia sempat bercanda dengan kasus yang sedang dialami .

Tottenham naik peringkat kelima di klasemen sementara Liga Primer Inggris setelah kemenangan atas The Villans dalam lanjutan Liga Primer Inggris pekan ke-26 di Villa Park, Minggu (16/2).

Villa unggul terlebih dahulu lewat gol bunuh diri Alderweireld pada menit kesembilan. Kesalahan tersebut dibayar tuntas oleh sang pemain saat mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-27.

Sesaat sebelum jeda, Son Heung-min membawa Spurs balik unggul lagi Villa bisa menyamakan skor lagi lewat gol bek Bjorn Engels pada menit ke-53. Son akhirnya memastikan kemenangan Spurs pada menit kedua babak tambahan usai memanfaatkan blunder Engels.

Pada Jumat (14/2) lalu, UEFA mengumumkan bahwa The Citizens mendapatkan skorsing dua tahun tampil di Liga Champions plus denda €30 juta (£24,9 juta) karena melanggar aturan Financial Fair Play.

Mourinho finis di urutan kedua bersama dua tahun yang lalu, terpaut 19 poin di belakang City. Pelatih asal itu bercanda tentang apakah mantan klubnya bisa secara restrospektif mendapat gelar.

"Saya tidak kehilangan satu menit untuk menganalisis UEFA--mereka harus menganalisis," ujar Mourinho ketika ditanya tentang situasi City, seperti dikutip Sports Mole.

"Jika saya membahasnya, saya harus bertanya apakah tim yang finis di urutan kedua pada 2018 akan menjadi juara, ya atau tidak?"

"Terlepas bercanda, saya hanya berpikir tentang melakukan yang terbaik yang kami lakukan. Di akhir musim, kami akan melihat di mana kami berada. Jika kami berada di urutan keenam atau ketujuh, tidak masalah jika yang kelima akan ke Liga Champions."