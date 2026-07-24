Real Madrid mengawali periode persiapan menuju musim (2026-2027) dengan memainkan laga uji coba pertama di bawah asuhan pelatih baru mereka, Jose Mourinho, yang berlangsung menghadapi Alcorcon di Stadion "Alfredo Di Stefano" tanpa penonton.

Di bawah suhu udara yang mencapai 33 derajat Celsius, Real Madrid meraih kemenangan dengan skor tanpa balas. Hasil pertandingan sempat menunjukkan hasil imbang tanpa gol ketika para pemain tim utama meninggalkan lapangan pada menit ke-70, sebelum kemenangan akhirnya diraih berkat sebelas pemain dari akademi klub "La Fabrica", dan berkat gol yang dicetak pemain muda Yanez dari titik penalti.

Mourinho tidak menghadirkan kejutan besar dalam susunan pemain intinya; ia memiliki sepuluh pemain dari tim utama, dan menurunkan sembilan di antaranya. Satu-satunya yang absen adalah Fede Valverde yang menyaksikan laga dari tribun karena baru menjalani dua sesi latihan sejak bergabung pada hari Rabu, dan di sampingnya hadir Eder Militao serta Rodrygo untuk mendukung tim.

Sebaliknya, Arda Guler memulai pertandingan sebagai starter meski baru bergabung dalam latihan pada hari Senin; ia memimpin lini tengah bersama Lunin yang menjaga gawang (dan mengenakan ban kapten), dengan di depannya ada Alexander-Arnold, Asensio, Huijsen, dan Carreras di lini pertahanan, Cestero sebagai gelandang jangkar, Camavinga dan Guler di lini tengah, Mastantuono sebagai sayap kanan, Gonzalo di lini serang, serta harapan besar Gabri Veiga sebagai sayap kiri.

Mourinho baru muncul di lapangan sekitar 10 menit sebelum kick-off untuk menyaksikan akhir sesi pemanasan dengan tenang, di mana ia hanya menyentuh rumput dan bola, lalu kembali ke tempatnya.

Lensa kamera lebih banyak tertuju pada sang pelatih asal Portugal dibandingkan pertandingan itu sendiri, untuk mengamati reaksi dan ekspresinya dalam penampilan perdananya di "Valdebebas" setelah absen selama 13 tahun, dengan mengenakan seragam latihan berwarna merah muda dan rambut kelabu yang memutih seiring bergulirnya waktu. Pelatih Portugal itu tampak tenang dan sangat mampu mengendalikan diri, di mana ia hanya meninggalkan bangku cadangan sebanyak satu kali selama 20 menit pertama untuk memberikan beberapa instruksi dengan suara pelan, sebelum kembali ke kursinya.

Di atas lapangan, Real Madrid memulai pertandingan dengan awalan yang kuat; setelah 51 detik saja, Mastantuono memperoleh tendangan penalti usai penetrasinya dari sisi kanan. Guler bergegas mengambil bola dan mengeksekusinya, mengesampingkan keinginan rekannya Gonzalo, namun ia gagal mengubahnya menjadi gol setelah kiper berhasil menepisnya, dan itu menjadi awal dari satu setengah menit pertama era kedua Mourinho.

Tempo pertandingan berangsur menurun; 15 menit berikutnya tidak menyuguhkan peluang berbahaya. Mastantuono tampil sebagai pemain terbaik, di samping karakter Cestero dan hasrat Gonzalo untuk membuktikan diri, sehingga dialog babak pertama berakhir tanpa gol dan tanpa mencapai keyakinan penuh, di tengah pendekatan taktis yang mengandalkan keteraturan dan pressing tinggi.

Dengan dimulainya pembatasan liputan media setelah menit ke-20, awak media dievakuasi dari stadion dan siaran langsung melalui kanal resmi klub dihentikan. Meski demikian, Guler terlihat berusaha menebus tendangan penalti yang gagal dengan menyuguhkan penampilan dinamis yang menonjol dalam membangun serangan dan mengeksekusi bola-bola mati, sementara Mastantuono terus memimpin serangan-serangan berbahaya tim.

Memasuki menit ke-70 dengan skor masih menunjukkan hasil imbang tanpa gol, Mourinho melakukan pergantian total dengan menarik seluruh pemain tim utama dan menurunkan para pemain akademi. Penentuan datang melalui tendangan penalti kedua yang sukses dieksekusi Yanez ke gawang, di tengah protes dari staf teknis Alcorcon atas keputusan wasit, sehingga pertandingan berakhir dengan kemenangan Real Madrid dengan skor tanpa balas.