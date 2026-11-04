José Mourinho, pelatih Real Madrid, menegaskan bahwa timnya menargetkan meraih sebanyak mungkin poin dalam dua laga tersisa di fase liga Liga Champions Eropa, demi mengakhiri fase tersebut di posisi delapan besar dan menghindari babak play-off.

Real Madrid meraih kemenangan sulit atas tuan rumah AEK Athena asal Yunani dengan skor 3-2 setelah sempat tertinggal dalam laga yang berlangsung pada Rabu malam ini dalam rangkaian pekan keempat fase liga.

Mourinho berbicara usai kemenangan tersebut, dalam wawancara dengan jaringan "Movistar Plus", menyebutkan bahwa timnya tidak menerima hanya puas dengan hasil imbang setelah skor menjadi 2-2, dan lebih memilih mengambil risiko demi meraih tiga poin.

Pelatih asal Portugal itu mengatakan sebagaimana diwartakan surat kabar "AS" asal Spanyol: "Itu akhir yang mendebarkan, tetapi kami berjuang untuk itu. Ketika skor menjadi 2-2, kami tidak menerimanya, meskipun itu adalah hasil yang bisa diterima, karena itu akan memberi kami 10 poin dan menjamin kami lolos ke babak play-off. Kami menginginkan lebih, kami mengambil risiko, dan kami mendapatkan poin yang kini menjamin kami lolos ke babak play-off. Dan sekarang kami harus mencari lebih banyak poin untuk menghindari memainkannya."

Mourinho memuji penampilan AEK Athena, menolak menyederhanakan kesulitan awal Real Madrid dalam laga tersebut sebagai akibat timnya yang tidak tampil sesuai level biasanya, dan ia berkata: "Wajar jika sebagian orang mengatakan bahwa tim yang lebih kuat tidak memulai dengan baik dan tidak menampilkan levelnya, tetapi saya mengatakan kebenarannya: saya telah menyaksikan AEK Athena menyajikan pertandingan yang luar biasa, dan mereka bermain dengan level yang melampaui kemampuan mereka."

Ia menambahkan: "Kami menganalisis banyak pertandingan AEK Athena, tetapi mereka menyajikan pertandingan terbaik mereka, menunjukkan intensitas yang besar sejak menit pertama, memenangkan duel serta bola pertama dan kedua, dan selalu berbahaya dalam transisi serangan. Bahkan setelah skor imbang 2-2, mereka tidak tampil seperti tim yang puas dengan hasil dan memutuskan bertahan untuk mempertahankan satu poin, melainkan mereka ingin menang. Mereka menyajikan pertandingan yang sangat besar."

Mengenai tuntutan agar Federico Valverde lebih banyak melepaskan tembakan, Mourinho menjelaskan bahwa pemain itu memiliki kemampuan tersebut, tetapi hal itu menjadi lebih sulit ketika ia menempati posisi bek kanan, seraya menambahkan: "Saya tidak memintanya menembak hari ini, melainkan saya memberitahunya bahwa pertandingan menjadi terbuka, dan bahwa kami harus bermain dengan sangat cepat."

Mourinho juga memuji penampilan Vinicius Junior, menegaskan kepuasannya atas apa yang disajikan pemain asal Brasil itu, meskipun ia menariknya keluar selama pertandingan.

Ia berkata: "Bagi saya, ia menyajikan pertandingan yang bagus. Setelah itu saya lebih memilih memompa sedikit vitalitas di sisi kiri melalui dua pergantian, dan saya ingin memberi sisi itu lebih banyak kesegaran, tetapi Vinicius menyajikan pertandingan yang sangat bisa diterima menurut saya."