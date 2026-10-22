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Cara menonton Mount Pleasant vs Club Sando dengan VPN

Gemini

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi internet yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Panduan langkah demi langkah tersedia di bagian berikutnya artikel ini. Anda juga dapat membaca panduan kami tentang VPN terbaik untuk menonton siaran olahraga.

CONCACAF Caribbean Cup - Semi-Final 22 Okt 2026 - 20.00

Pertandingan Mount Pleasant melawan Club Sando hari ini akan dimulai pada 23 Oktober 2026 pukul 01.00.

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Mount Pleasant vs Club Sando hari ini

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Unduh & instal : Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini), lalu unduh aplikasinya ke perangkat Anda. Hubungkan ke server : Buka aplikasi dan pilih lokasi server di negara tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran dari Amerika Serikat, hubungkan ke server di Amerika Serikat). Hapus tembolok: Terkadang peramban masih menyimpan lokasi lama Anda. Hapus kuki atau muat ulang peramban untuk memastikan perubahan lokasi berlaku. Mulai menonton: Kunjungi situs web atau aplikasi penyiar Anda dan nikmati pertandingannya.

Cara menonton di layar besar

Menonton lewat ponsel atau laptop tidak masalah, tetapi pertandingan olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara menggunakan VPN di TV Anda:

Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast with Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk ke akun, lalu hubungkan seperti saat menggunakan ponsel.

Apple TV, Roku & konsol : Perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN secara langsung. Cara termudah untuk mengatasinya adalah menggunakan Smart DNS (biasanya tersedia di pengaturan akun VPN Anda) atau mencerminkan/mentransmisikan siaran dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

Kabar tim & skuad

Mount Pleasant belum merilis kabar resmi tim menjelang pertandingan ini. Rincian susunan pemain, cedera, dan skorsing masih belum tersedia. Pembaruan diperkirakan hadir menjelang sepak mula.

Club Sando juga belum memiliki kabar tim yang terkonfirmasi saat ini. Informasi mengenai perkiraan susunan pemain, cedera, dan skorsing belum diberikan. Rincian lebih lanjut akan ditambahkan setelah tersedia.

Performa terkini

Club Sando memasuki pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima laga terakhir, yang semuanya berlangsung di Piala Karibia CONCACAF. Hasil terakhir mereka adalah imbang 1-1 melawan Mount Pleasant pada 15 Oktober. Sebelumnya, mereka kalah 1-0 dari Violette AC. Pada awal kompetisi, mereka meraih kemenangan beruntun atas Defence Force dan SV Broki, menunjukkan kemampuan untuk mencatat hasil positif secara beruntun.

Mount Pleasant mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terakhir mereka juga berakhir imbang 1-1 melawan Club Sando. Sebelumnya, mereka bermain imbang 1-1 dengan Cavalier SC di Premier League. Kemenangan 2-0 atas Dunbeholden dan kemenangan 1-0 atas Cavalier SC di Piala Karibia CONCACAF menjadi hasil terbaik dalam rangkaian pertandingan terakhir mereka, meski kekalahan 1-0 dari Racing United di liga menjadi catatan negatif dalam periode tersebut.

Rekor pertemuan

Club Sando dan Mount Pleasant tercatat baru sekali bertemu, yakni saat bermain imbang 1-1 di Piala Karibia CONCACAF pada 15 Oktober 2026. Berdasarkan data yang tersedia, hasil tersebut berarti tidak ada tim yang unggul dalam rekor pertemuan.

Klasemen

Club Sando berada di posisi kedua Grup A Piala Karibia CONCACAF dan masih berpeluang melaju ke babak berikutnya. Mount Pleasant memimpin Grup B dan memasuki pertandingan ini sebagai tim teratas di grupnya.