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CONCACAF Caribbean Cup
team-logoMount Pleasant
team-logoClub Sando
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Mount Pleasant vs Club Sando: Siaran Piala Karibia CONCACAF di seluruh dunia dan cara menontonnya dari mana saja di dunia dengan VPN

Mount Pleasant vs Club Sando
Mount Pleasant
Club Sando
CONCACAF Caribbean Cup

Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih baik, atau dari wilayah lain di dunia yang mungkin memberlakukan pembatasan geografis? Di sinilah jaringan privat virtual (VPN) berguna.

Siaran internasional

Negara

TV/Platform penyiar

Tautan situs utama

Argentina

Disney+ Premium Argentina

disneyplus.com

Bolivia

Disney+ Premium Chile

disneyplus.com

Brasil

Disney+ Premium Brazil

disneyplus.com

Kanada

OneSoccer

onesoccer.ca

Chile

Disney+ Premium Chile

disneyplus.com

Kolombia

Disney+ Premium Sur

disneyplus.com

Kosta Rika

Disney+ Premium Norte

disneyplus.com

Kuba

Disney+ Premium Caribbean

disneyplus.com

Republik Dominika

Disney+ Premium Norte

disneyplus.com

Ekuador

Disney+ Premium Sur

disneyplus.com

El Salvador

Disney+ Premium Norte

disneyplus.com

Guatemala

Disney+ Premium Norte

disneyplus.com

Haiti

Disney+ Premium Caribbean

disneyplus.com

Honduras

Disney+ Premium Norte

disneyplus.com

Jamaika

Disney+ Premium Caribbean

disneyplus.com

Nikaragua

Disney+ Premium Norte

disneyplus.com

Panama

Disney+ Premium Norte

disneyplus.com

Paraguay

Disney+ Premium Argentina

disneyplus.com

Peru

Disney+ Premium Chile

disneyplus.com

Trinidad dan Tobago

Disney+ Premium Caribbean

disneyplus.com

Uruguay

Disney+ Premium Argentina

disneyplus.com

Amerika Serikat

Paramount+

paramountplus.com

Venezuela

Disney+ Premium Sur

disneyplus.com

Dominika

Disney+ Premium Caribbean

disneyplus.com

Saint Lucia

Disney+ Premium Caribbean

disneyplus.com

Cara menonton Mount Pleasant vs Club Sando dengan VPN

VPN GuideGemini

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi internet yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Panduan langkah demi langkah tersedia di bagian berikutnya artikel ini. Anda juga dapat membaca panduan kami tentang VPN terbaik untuk menonton siaran olahraga.

Pertandingan Mount Pleasant melawan Club Sando hari ini akan dimulai pada 23 Oktober 2026 pukul 01.00.

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Mount Pleasant vs Club Sando hari ini

NordVPN streaming online from abroadNordVPN
  1. Unduh & instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini), lalu unduh aplikasinya ke perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server di negara tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran dari Amerika Serikat, hubungkan ke server di Amerika Serikat).
  3. Hapus tembolok: Terkadang peramban masih menyimpan lokasi lama Anda. Hapus kuki atau muat ulang peramban untuk memastikan perubahan lokasi berlaku.
  4. Mulai menonton: Kunjungi situs web atau aplikasi penyiar Anda dan nikmati pertandingannya.

Cara menonton di layar besar

Menonton lewat ponsel atau laptop tidak masalah, tetapi pertandingan olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara menggunakan VPN di TV Anda:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast with Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk ke akun, lalu hubungkan seperti saat menggunakan ponsel.
  • Apple TV, Roku & konsol: Perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN secara langsung. Cara termudah untuk mengatasinya adalah menggunakan Smart DNS (biasanya tersedia di pengaturan akun VPN Anda) atau mencerminkan/mentransmisikan siaran dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

Kabar tim & skuad

Mount Pleasant belum merilis kabar resmi tim menjelang pertandingan ini. Rincian susunan pemain, cedera, dan skorsing masih belum tersedia. Pembaruan diperkirakan hadir menjelang sepak mula.

Club Sando juga belum memiliki kabar tim yang terkonfirmasi saat ini. Informasi mengenai perkiraan susunan pemain, cedera, dan skorsing belum diberikan. Rincian lebih lanjut akan ditambahkan setelah tersedia.

Performa terkini

MOU

MOU - Performa

CAS
M1-0
RAU
K0-1
DUN
M0-2
CAS
S1-1
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
0/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Performa

SVB
M2-1
DEF
M0-2
DDE
S0-0
VIO
K1-0
MOU
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Club Sando memasuki pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima laga terakhir, yang semuanya berlangsung di Piala Karibia CONCACAF. Hasil terakhir mereka adalah imbang 1-1 melawan Mount Pleasant pada 15 Oktober. Sebelumnya, mereka kalah 1-0 dari Violette AC. Pada awal kompetisi, mereka meraih kemenangan beruntun atas Defence Force dan SV Broki, menunjukkan kemampuan untuk mencatat hasil positif secara beruntun.

Mount Pleasant mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terakhir mereka juga berakhir imbang 1-1 melawan Club Sando. Sebelumnya, mereka bermain imbang 1-1 dengan Cavalier SC di Premier League. Kemenangan 2-0 atas Dunbeholden dan kemenangan 1-0 atas Cavalier SC di Piala Karibia CONCACAF menjadi hasil terbaik dalam rangkaian pertandingan terakhir mereka, meski kekalahan 1-0 dari Racing United di liga menjadi catatan negatif dalam periode tersebut.

Rekor pertemuan

Head to Head

Mount PleasantSeriClub Sando
0
1
0
CONCACAF Caribbean Cup
Club Sando badge
Club Sando
TBD
1
Mount Pleasant badge
Mount Pleasant
MOU
1
FT
1Gol yang Dicetak1
Pertandingan lebih dari 2.5 gol0/1
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/1

Club Sando dan Mount Pleasant tercatat baru sekali bertemu, yakni saat bermain imbang 1-1 di Piala Karibia CONCACAF pada 15 Oktober 2026. Berdasarkan data yang tersedia, hasil tersebut berarti tidak ada tim yang unggul dalam rekor pertemuan.

Klasemen

Club Sando berada di posisi kedua Grup A Piala Karibia CONCACAF dan masih berpeluang melaju ke babak berikutnya. Mount Pleasant memimpin Grup B dan memasuki pertandingan ini sebagai tim teratas di grupnya.

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