Motsepe tentang Juara Sejati Afrika: Saya telah menyerahkan trofi kepada Koulibaly

Kunjungan Patrice Motsepe, Presiden Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF), ke Senegal membuka kembali isu-isu sensitif seputar final Piala Afrika 2025, termasuk status kejuaraan tersebut sebagai ajang sejati benua Afrika, serta nasib para pendukung Senegal yang ditahan di Maroko.

CAF telah mencabut gelar Piala Afrika dari Timnas Senegal dan memberikannya kepada Maroko sebagai runner-up, dengan menganggap Senegal sebagai pihak yang kalah di final, karena mereka menarik diri dari pertandingan selama sekitar seperempat jam, sebelum para pemainnya kembali ke lapangan, dan kemenangan mereka di babak tambahan (1-0) atas tuan rumah, setelah pertandingan yang diwarnai kontroversi wasit dan ketegangan besar.

Motsepe mengomentari situasi para pendukung Senegal yang ditahan di Maroko sejak final "Piala Afrika", dalam konferensi pers yang diadakan di Dakar, dengan mengatakan: "Kami menghormati kedaulatan baik Senegal maupun Maroko".

Dia menambahkan: "Saya sepenuhnya setuju bahwa orang-orang ini ditahan di stadion, selama turnamen yang kami selenggarakan, jadi kami juga bertanggung jawab atas hal itu."

Dia melanjutkan: "Ada pembicaraan di tingkat diplomatik untuk menyelesaikan masalah ini, ini adalah masalah penting bagi kami, tetapi karena sensitivitasnya, kami tidak dapat membicarakannya secara terbuka."

Setelah pergantian yang menegangkan.. Al-Ittihad Jeddah menerima laporan medis mengenai cedera Al-Nusairi

Pesan perpisahan dini.. Koulibaly: Saya tidak akan bermain di Piala Dunia pada usia ini



Motsepe ditanya tentang tim mana yang menurutnya merupakan juara sejati Afrika, dan ia menjawab: "Saya telah menyerahkan medali emas kepada Sadio Mané, menyerahkan piala kepada Kalidou Koulibaly, dan menyerahkan 10 juta dolar kepada Singa Teranga, tetapi saya harus menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku."