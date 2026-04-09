Dalam langkah resmi yang diambil di tengah-tengah dampak final Piala Afrika 2025, Presiden Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF), Dr. Patrice Motsepe, mengadakan pertemuan hari ini, Kamis, di Rabat bersama Presiden Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko, Fawzi Lekjaâ.

Pertemuan tersebut berlangsung di Pusat Akademi Sepak Bola Mohammed VI, dihadiri oleh Wakil Presiden Pertama CAF, Fawzi Lekjaâ, dan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal CAF, Samson Adamu.

Motsibi memberikan pernyataan kepada media yang menegaskan komitmen penuh CAF terhadap peraturan dan ketentuan resmi, dengan mengatakan: "Kita harus menunggu putusan akhir dari Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional (CAS)."

Ia menambahkan: "Kami mengikuti jalur hukum, dan tugas kami adalah melindungi integritas serta reputasi 54 federasi. Kita harus menghormati setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Arbitrase Olahraga, untuk menyelesaikan perselisihan mengenai tahun 2025."

Presiden Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) juga memberikan peringatan, "Kita harus berhati-hati terkait hal ini, dan ketika ada tuduhan yang tidak berdasar, kita berusaha untuk meluruskannya."

Ketua CAF kembali membahas final Piala Afrika, dengan mengatakan: "Kekecewaan yang besar, kami saat ini sedang melakukan revisi menyeluruh terhadap peraturan dan regulasi yang mengatur kompetisi."

Dia melanjutkan: "CAF saat ini sedang mengubah sejumlah pasal dalam peraturan umum dan regulasi khusus Piala Afrika, untuk memastikan ketidakseimbangan tersebut tidak terulang."

Ia mencatat: "Di masa depan, sanksi akan lebih ketat sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, dengan tujuan melindungi kredibilitas sepak bola Afrika, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, serta meningkatkan citra olahraga ini di tingkat kontinental dan global."

Di sisi lain, Motsepe memuji penyelenggaraan turnamen kontinental oleh Maroko, menegaskan: "Piala Afrika 2025 adalah edisi paling sukses dalam sejarah turnamen ini, meskipun menghadapi tantangan pada pertandingan final."

Dia menambahkan: "Semua aspek – hotel, stadion, dan setiap detail – berada di level tertinggi, jadi saya menganggapnya sebagai edisi yang sangat sukses."