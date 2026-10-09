Presiden Konfederasi Sepakbola Afrika (CAF) Patrice Motsepe mengungkapkan bahwa ia tengah mengkaji penyelenggaraan kembali Piala Afrika setiap dua tahun, kurang dari setahun setelah disahkannya perubahan menjadi setiap empat tahun sekali.

Motsepe mengatakan dalam Sidang Umum CAF, hari Jumat ini di Tanjung Verde: "Kami telah membahas masalah ini dalam beberapa hari terakhir, dan kami mengkaji semua opsi, termasuk kembalinya Piala Afrika setiap dua tahun," di tengah tepuk tangan hadirin.

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Konfederasi Sepakbola Afrika sebelumnya telah mengumumkan, pada Desember 2025, penyelenggaraan turnamen setiap empat tahun sekali alih-alih setiap dua tahun, mulai 2028, dengan tujuan menyelaraskannya dengan kalender internasional sepakbola.

Namun keputusan tersebut menghadapi penolakan keras, yang mendorong presiden CAF untuk meninjau ulang keputusan itu.

Satu miliar dolar dipertaruhkan

Berkas ini mengandung dimensi finansial yang besar, karena surat kabar Inggris "The Guardian" menegaskan, pada Agustus lalu, bahwa CAF terpaksa merelakan satu miliar dolar akibat perubahan penyelenggaraan turnamen dari setiap dua tahun menjadi setiap empat tahun.

Langkah ini datang di saat citra turnamen terdampak oleh skandal-skandal yang mewarnai final edisi terakhir antara Maroko dan Senegal, menurut jaringan "RMC" asal Prancis.

Sambil menunggu kepastian masalah ini, edisi mendatang Piala Afrika akan digelar pada periode 19 Juni hingga 18 Juli 2027, di Kenya, Uganda, dan Tanzania, sementara negara atau negara-negara tuan rumah edisi 2028 belum ditentukan, yang semula dijadwalkan digelar sebelum peralihan ke penyelenggaraan setiap empat tahun.







