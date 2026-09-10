Motor proyek baru Mourinho: Real Madrid siapkan "hadiah besar" untuk Bellingham

Real Madrid tak menunggu lama untuk memberi penghargaan kepada bintang utamanya musim ini, di mana manajemen klub kerajaan itu memutuskan untuk membuka pembicaraan perpanjangan kontrak bintang Inggris, Jude Bellingham, dalam langkah antisipatif untuk mengamankan masa depannya dan menutup jalan bagi upaya apa pun untuk merayunya, setelah ledakan besar yang ia tampilkan di bawah kepemimpinan Jose Mourinho.

Angka-angka yang memaksa manajemen bertindak

Keputusan manajemen Madrid ini datang sebagai reaksi wajar atas awal yang menyala-nyala dari Bellingham di La Liga, di mana ia mencetak dua gol dan menciptakan tiga gol lainnya hanya dalam 4 pertandingan, menegaskan bahwa dirinya adalah motor utama proyek baru Mourinho di Bernabeu.

Meski kontrak bintang Inggris itu saat ini berlaku hingga musim panas 2029, manajemen menilai bahwa apa yang ditampilkan pemain ini layak mendapat penghargaan finansial baru yang sepadan dengan statusnya sebagai salah satu pemimpin tim.

Menurut apa yang diungkapkan jurnalis tepercaya Ramon Alvarez, para petinggi Real Madrid telah memulai kontak dengan orang-orang dekat pemain untuk menaikkan gaji tahunannya dan memperpanjang kontraknya untuk beberapa tahun tambahan, dalam kerangka kebijakan klub untuk mengamankan bintang-bintang besarnya. Ini adalah kebijakan yang sama yang baru-baru ini membuahkan perpanjangan kontrak bintang Brasil, Vinicius Junior, setelah perdebatan panjang seputar masa depannya.

Transfer senilai 127 juta membuktikan keberhasilannya

Bellingham, yang berusia 22 tahun, bergabung dengan Real Madrid pada musim panas 2023 dari klub Jerman Borussia Dortmund dalam transfer besar senilai 127 juta euro, namun ia dengan cepat membuktikan bahwa setiap euro yang dikeluarkan untuknya merupakan investasi yang berhasil.

Sejak mengenakan kostum putih, gelandang internasional itu telah menjalani 145 pertandingan, mencetak 48 gol dan menciptakan 36 gol untuk rekan-rekannya, dengan angka yang tidak biasa bagi pemain di posisinya.

Pengaruhnya bukan hanya soal angka, melainkan juga menentukan dalam penobatan tim meraih gelar-gelar terpenting, di mana ia berkontribusi secara langsung dalam meraih gelar Liga Champions Eropa musim 2023-2024, gelar Piala Super Eropa, dan gelar Liga Spanyol, hingga berubah dari sekadar transfer yang menjanjikan menjadi salah satu ikon generasi baru di Santiago Bernabeu.

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Manajemen Florentino Perez, melalui langkah ini, berupaya menyampaikan pesan yang jelas: Bellingham tidak dijual, melainkan menjadi batu fondasi masa depan Real Madrid bersama Mourinho.