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Morocco Fassi mengakhiri penantian selama 41 tahun dan dinobatkan sebagai juara liga

MAS Fes
Morocco
Raja Casablanca
FAR Rabat
RSB Berkane
Maroko

Kebangkitan Berkan ke Liga Champions Afrika

Morocco Sports Club Fassi mengakhiri penantian selama 41 tahun dan dinobatkan sebagai juara Liga Maroko, setelah mengalahkan Olympique Dcheira (2-0) hari Minggu ini, pada pertandingan penutup musim.

Anas Al-Tahiri membuka skor pada menit ke-51, sebelum Ayman Al-Shabani menambah gol kedua pada menit ke-72, sehingga membawa "Al-Mas" kembali meraih gelar juara ke ibu kota ilmu pengetahuan tersebut sejak terakhir kali mereka menjuarainya pada tahun 1985.

Dengan prestasi ini, tim asal Fes tersebut menambah koleksi gelarnya menjadi 5 gelar sepanjang sejarah (1965, 1979, 1983, 1985, 2026), mengakhiri masa absen yang panjang dari podium juara yang berlangsung selama lebih dari 4 dekade, serta mengembalikan posisinya di antara raksasa-raksasa sepak bola Maroko.

Dalam pertandingan lain, tim Nahda Berkane mengakhiri musimnya di posisi runner-up, setelah meraih kemenangan telak atas tuan rumah Al-Difa’ Al-Hassani Al-Jadidi dengan skor 3-0.

Dengan kemenangan ini, Nahda Berkane mengumpulkan 57 poin di posisi kedua, di belakang juara Maghreb Fez yang mengoleksi 59 poin.

Al-Raja mengakhiri musim di posisi ketiga, setelah mengalahkan Olympique Safi (0-2), dengan kedua gol dicetak oleh Abdullah Khafifi dan Ismail Khafi.

Sedangkan Tentara Kerajaan menempati posisi keempat, setelah bermain imbang tanpa gol melawan Nahda Zamamra.

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