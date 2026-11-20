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Mungkinkah Morgan Gibbs-White bergabung dengan rekan setimnya di timnas Inggris, Harry Kane, di Bayern Munich pada 2027? Dietmar Hamann menjelaskan kepada GOAL mengapa ketertarikan juara Bundesliga itu kepada gelandang kreatif Nottingham Forest tersebut masuk akal, sementara pemain nomor 10 mereka saat ini, Jamal Musiala, menjalani masa sulit sepanjang 18 bulan terakhir.

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Bayern siap mengeluarkan dana besar untuk pemain yang tepat

Dengan mempertimbangkan statusnya di sepakbola Eropa dan dunia, Bayern selalu mencari pemain elite yang mampu mengubah jalannya pertandingan. Secara historis, mereka enggan membayar biaya transfer tertinggi, dengan reputasi klub kerap menguntungkan mereka dalam negosiasi transfer.

Belakangan, Bayern sedikit lebih berani berbelanja, dengan €100 juta (£84 juta/$110 juta dikeluarkan) untuk mendatangkan mantan penyerang Tottenham, Kane, pada musim panas 2023. Sekitar €70 juta (£59 juta/$77 juta) diinvestasikan untuk memboyong penyerang Kolombia Luis Diaz dari Liverpool, serta €53 juta (£44 juta/$58 juta) untuk winger timnas Prancis Michael Olise yang sulit ditebak.

Nilai yang sepadan dengan uang yang dikeluarkan terlihat dalam semua transfer tersebut. Olise mencatatkan jumlah assist yang luar biasa, Diaz tak kenal lelah menyisir sisi lapangan, sementara Kane, dengan 156 gol dalam 162 penampilan, telah menjadi peraih Ballon d’Or .

Nilai Gibbs-White, pemain timnas Inggris, terus meningkat

Namun, Bayern selalu punya ruang untuk berkembang di Allianz Arena, dan muncul dugaan bahwa mereka bisa menyambut tambahan pemain kreatif. Spekulasi pada musim panas 2026 mengisyaratkan bahwa Gibbs-White masuk radar perekrutan mereka.

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Ia menjadi sosok andalan Forest, kerap mengenakan ban kapten, sekaligus mengoleksi 10 penampilan bersama timnas senior Inggris . Meski memiliki banyak trik dan sentuhan kreatif, ia bukan pemain nomor 10 yang hanya mengandalkan bakat individu dan selalu dapat diandalkan untuk bekerja keras demi kepentingan tim.

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Apakah transfer Gibbs-White masuk akal bagi Bayern?

Dengan mempertimbangkan hal itu, apakah MGW akan menjadi rekrutan tepat untuk bermain bersama Kane? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Hamann, mantan gelandang Bayern yang berbicara atas dukungan Lottoland Live Casino mengatakan kepada GOAL: “Untuk lini depan, mereka perlu melihat situasinya.

“Musiala jelas sedang absen karena cedera, dan ia punya masalah kesehatan. [Ismael] Saibari datang ke klub, tidak mengawali dengan baik, lalu sekarang cedera. Jadi, menurut saya, mereka harus melakukan sesuatu di posisi depan atau posisi menyerang pada musim panas mendatang.

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“Saya tidak akan terkejut jika Gibbs-White masuk radar. Ia bukan satu-satunya. Jika saya pendukung Forest, dalam satu sisi saya akan senang orang-orang tertarik kepada pemain tim saya karena itu berarti mereka pemain bagus.

“Ia tampaknya sangat betah di Forest karena kariernya seolah bangkit kembali di sana dan ia tampil sangat baik. Itu masuk akal, tetapi menurut saya masih jauh untuk membicarakan Gibbs-White datang ke Munich.”

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Masalah kesehatan menghambat Musiala

Bayern tengah mempertimbangkan pilihan mereka setelah Musiala mengalami cedera pergelangan kaki serius di Piala Dunia Antarklub FIFA 2025 serta masalah neurologis mengkhawatirkan yang membuatnya jatuh pingsan dalam laga persahabatan pramusim melawan RB Leipzig dan Heidenheim.

Pemain berusia 23 tahun itu sudah cukup lama tidak tampil seperti biasanya. Ketika ditanya tentang situasinya saat ini, Hamann mengatakan mengenai pemain timnas Jerman tersebut: “Sejak ia menandatangani kontrak pada Februari 2025, tahun lalu, 18 bulan lalu. Ia mengalami cedera otot pada Maret-April, dalam laga tandang di Augsburg, saya ingat. Lalu ia kembali untuk Piala Dunia Antarklub, mengalami cedera parah itu saat melawan Paris. Sejak itu, ia tidak lagi seperti sebelumnya.

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“Ia kembali sekitar 10 bulan lalu, pada Januari. Lalu, tentu saja, ia mengalami masalah kesehatan. Selama 18 bulan terakhir, ia tidak seperti biasanya karena berbagai alasan.

“Orang-orang di klub mengatakan bahwa masalah neurologisnya kini sudah terkendali. Namun, ia kembali mengalami cedera otot sekitar delapan pekan lalu. Sejak itu ia belum terlihat. Semoga setelah jeda internasional, kita bisa melihatnya bermain. Dengan Saibari absen dan [Serge] Gnabry cedera, saya rasa mereka akan membutuhkannya hingga Natal.”

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Bayern menyusun rencana perekrutan untuk 2027

Musiala baru tampil empat kali untuk Bayern musim ini, dengan penampilan terakhirnya terjadi dalam kemenangan 7-0 atas Union Berlin pada 18 September. Ia semestinya masih punya peran hingga akhir tahun kalender dan saat memasuki bursa transfer Januari.

Masih harus dilihat apa yang akan terjadi pada saat itu dan musim panas mendatang. Gibbs-White, yang terikat kontrak dengan Forest hingga 2028 , diperkirakan akan menarik banyak perhatian dari berbagai penjuru Eropa .