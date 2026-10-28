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Gelandang serang Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White, menjadi pesepakbola kasta tertinggi terbaru yang rumah keluarganya dibobol pencuri, menyusul serangkaian kasus pembobolan rumah yang menyita perhatian. Tunangan pemain timnas Inggris itu, Britney De Villiers, mengungkapkan kejadian yang meresahkan tersebut melalui media sosial pada Selasa, sekaligus memperingatkan para pengikutnya secara terbuka.

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Rumah keluarga yang kosong baru-baru ini menjadi sasaran

Model dan kreator konten asal Afrika Selatan, De Villiers, yang memiliki lebih dari 600.000 pengikut di TikTok, mengonfirmasi bahwa rumah mereka dibobol pada awal pekan ini. Untungnya, baik sang gelandang maupun pasangannya dan kedua putra mereka yang masih kecil, Greyson dan Hayes, tidak berada di rumah saat kejadian. Belum jelas apakah pembobolan itu terjadi ketika Forest bermain imbang 1-1 di kandang Ipswich Town pada Jumat malam.

Pasangan sang gelandang menyampaikan peringatan di media sosial

Pembobolan itu terjadi kurang dari sepekan setelah rumah mewah senilai £4 juta milik kapten Manchester United, Fernandes, dibobol tiga penyusup bertopeng ketika ia berada di Italia untuk pertandingan yang berakhir dengan kekalahan 4-1 dari Como.

Menceritakan kejadian itu lewat Instagram Story pada Selasa, De Villiers menulis: "Saya tadinya tidak akan membagikan ini secara terbuka, tetapi rumah kami dibobol beberapa hari lalu. Setelah mendengar ada kejadian lain sejak itu, saya merasa penting untuk memperingatkan orang lain.

"Mengetahui bahwa rumah-rumah menjadi sasaran sungguh meresahkan. Harap lebih waspada, pastikan sistem keamanan Anda aktif baik saat Anda berada di rumah maupun tidak, dan laporkan apa pun yang mencurigakan.

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"Syukurlah, tidak ada seorang pun di rumah saat kejadian dan barang-barang bisa diganti. Namun, mengetahui seseorang telah menerobos masuk ke rumah Anda adalah perasaan yang mengerikan, terutama ketika Anda memiliki anak kecil.

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"Harap tetap berhati-hati dan saling menjaga."

Keadaan keluarga memengaruhi keputusan untuk bertahan di Forest

Setelah berkenalan melalui seorang teman bersama pada 2019, pasangan ini menyambut kelahiran Greyson pada 2023 dan bertunangan pada Juni 2025, sebelum merayakan kelahiran Hayes pada Agustus 2025. Komplikasi kehamilan yang dialami De Villiers sebelum kelahiran Hayes berperan besar dalam keputusan sang gelandang untuk bertahan di City Ground pada musim panas itu. Ia menolak Tottenham Hotspur, meski klub asal London tersebut yakin telah mengaktifkan klausul pelepasannya senilai £60 juta, dan memilih menandatangani kontrak tiga tahun hingga 2028.

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De Villiers tetap aktif memberikan dukungan dari tribune dan secara daring. Baru-baru ini, ia mengunggah statistik penciptaan peluang di Liga Primer Inggris setelah Thomas Tuchel tidak memasukkan sang gelandang ke skuad besar Inggris untuk musim gugur, sebelum mundurnya Cole Palmer membuatnya mendapat panggilan susulan.

Sang gelandang menghadapi jadwal kompetisi domestik yang berat

Meski mengalami kejadian meresahkan di luar lapangan, Gibbs-White diperkirakan tetap akan terlibat saat Forest berusaha mengakhiri rentetan 10 pertandingan tanpa kemenangan di Liga Primer Inggris. Pelatih kepala Oliver Glasner kesulitan memperbaiki hasil sejak datang pada musim panas dengan kontrak senilai £13 juta per tahun. Kemenangan dalam pertandingan-pertandingan liga kasta tertinggi mendatang akan sangat penting untuk meredakan tekanan yang kian besar terhadap klub yang bermarkas di City Ground itu.