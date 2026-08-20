Moreira: "Bermain di AC Milan berarti memenangi trofi, datang ke sini adalah sebuah kejutan"

Dalam wawancara dengan kanal resmi AC Milan, Diego Moreira, rekrutan terakhir AC Milan pada bursa transfer musim panas, menyampaikan kata-kata berikut ini:





MOREIRA TENTANG KEDATANGANNYA KE AC MILAN

"Saya agak terkejut karena bermain untuk AC Milan berarti memenangkan trofi dan menjadi bagian dari klub dengan sejarah gemilang, tempat banyak juara besar pernah bermain. AC Milan adalah klub besar dengan ekspektasi tertentu dan ini adalah momen yang tepat bagi saya untuk datang ke sini".





MOREIRA TENTANG TARGETNYA

"Tidak mungkin mencapai tujuan apa pun tanpa kerja tim. Saya akan memberikan segalanya untuk rekan-rekan setim saya di lapangan dan dalam latihan, sambil berusaha membuat para suporter kami bahagia. Bagi saya, penting untuk merasa bahagia dan saya akan berusaha mencapai target kami, menjuarai liga dan semua yang mungkin bisa dimenangkan".





MOREIRA MEMPERKENALKAN DIRI KEPADA SUPORTER





"Orang-orang melihat saya di media sosial, di sana saya selalu tertawa dan menari, tetapi itu tidak berarti saya selalu seperti itu. Saya tahu betul kapan waktunya bekerja. Saya tahu apa yang saya inginkan dari hidup dan karier saya, saya tahu apa yang perlu dilakukan untuk meraih sukses dan mencapai target saya. Orang-orang harus memahami bahwa saya adalah pribadi yang menyenangkan, tetapi saya tahu kapan saatnya fokus, saya tahu bagaimana memberikan segalanya di lapangan untuk rekan-rekan setim dan para suporter. Ini tidak akan pernah berubah, itu adalah bagian dari diri saya. Saya tahu apa yang saya inginkan dan ke mana saya ingin pergi. Saya tahu apa yang harus saya lakukan dan saya akan melakukannya. Itu tergantung pada diri sendiri: penting untuk menemukan dalam diri naluri hewani yang memungkinkan Anda berkembang. Saya memilikinya dalam diri saya. Jika bukan Anda sendiri yang menginginkan sesuatu, Anda bisa meminta bantuan kepada siapa pun, tetapi tidak ada yang akan berubah".





MOREIRA MENDESKRIPSIKAN DIRINYA

"Saya selalu tersenyum, saya selalu bahagia dan saya berusaha membuat orang-orang ceria. Kegembiraan adalah kata terbaik untuk menggambarkan diri saya. Perpaduan budaya dan asal-usul saya yang membuat saya menjadi pribadi seperti sekarang".





MOREIRA DAN PENTINGNYA KELUARGANYA

"Keluarga saya selalu mengatakan bahwa saya terlahir dengan bola. Saya senang mendengarnya, tetapi baik ayah maupun kakek saya tidak pernah mendorong saya untuk bermain sepak bola. Tidak ada yang memaksa saya, tidak ada yang mengatakan kepada saya apa yang harus dilakukan. Satu-satunya hal yang saya lakukan adalah bermain sepak bola dan menikmatinya. Ayah saya juga bermain sepak bola, dia punya kariernya sendiri dan meninggalkan jejaknya. Ibu saya sangat penting bagi saya dan memiliki peran dalam hidup saya yang tidak bisa digantikan siapa pun. Dia memberi saya segalanya dan selalu melakukan segalanya untuk saya".





MOREIRA DAN KECINTAANNYA PADA MUSIK DAN FESYEN

"Saya mendengarkan musik setiap saat sepanjang hari. Saat saya pergi berlatih atau bertanding dan juga ketika saya sendirian di rumah. Musik itu penting, itu membuat saya bahagia. Terkadang saya bisa merasa sedih, tetapi mendengarkan musik mengubah suasana hati saya dan membuat saya ingin bernyanyi dan menari. Itu adalah bagian dari diri saya. Saya sangat menyukai break dance. Saya menari sejak masih kecil, saya melakukannya untuk waktu yang lama tetapi kemudian saya harus memilih antara menari dan sepak bola dan saya rasa saya telah membuat pilihan yang tepat. Saya sangat bahagia dengan pilihan saya. Milan adalah ibu kota mode. Jika saya keluar untuk makan malam atau berbelanja, saya suka berpakaian rapi dan merasa nyaman serta modis. Bagi saya penting mengenakan pakaian yang tepat. Saya anak yang sederhana".