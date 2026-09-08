Alvaro Morata untuk pertama kalinya berbicara mengenai keputusan pelatih Luis de la Fuente yang tidak memanggilnya ke skuad timnas Spanyol yang menjuarai Piala Dunia 2026, di sela-sela kepindahannya baru-baru ini ke klub Leganes yang berlaga di divisi kedua Liga Spanyol.

Penyerang asal Spanyol itu menjalani wawancara dengan program "El Larguero", dan topik utamanya adalah keberhasilan "La Roja" merengkuh gelar Piala Dunia lewat rekan-rekannya yang bersamanya meraih gelar Euro 2024 lalu. Jauh dari menunjukkan rasa kecewa atas ketidakhadirannya dalam pencapaian bersejarah ini, mantan penyerang Real Madrid, Milan, dan Juventus itu menegaskan pemahamannya secara penuh terhadap keputusan-keputusan direktur teknik timnas.

Morata mengawali perbincangannya dengan mengatakan, sebagaimana dikutip situs "ESPN": "Saya sangat berharap bisa hadir di Piala Dunia. Namun saya terbang ke New York seolah-olah saya bagian dari kemenangan itu, karena saya melihat banyak pemain yang memulai karier internasional bersama saya. Kamu bisa saja memikirkan apa yang akan terjadi jika tahunnya berbeda, tapi itu tidak ada gunanya."

Penyerang berusia 33 tahun itu menambahkan: "Kita semua manusia, dan pada akhirnya tetap ada bagian dari dirimu yang berharap dipanggil, harapan itu selalu ada. Saya rasa saya bisa memberi kontribusi pada tim dan menciptakan dinamika yang baik, tetapi segalanya lebih mudah bagi pelatih tanpa kehadiran saya. Bayangkan memulai Piala Dunia dan semua orang bertanya apa yang saya lakukan di sana, lebih baik menghindari kebisingan seperti itu."

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Morata mengungkapkan kegembiraannya atas performa yang ditampilkan rekan-rekannya dalam turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada: "Borja Iglesias dan penyerang-penyerang lainnya juga layak hadir. Saya selalu berbicara tentang kualitas Mikel Oyarzabal, sama halnya dengan Ferran Torres; ia mencetak gol yang saya harap bisa saya cetak sendiri, dan saya sangat bahagia untuknya."

Morata juga bercanda dengan pelatihnya, De la Fuente, mengenai momen ketika ia memberitahunya soal keputusan mencoretnya sebelum turnamen, dengan berkata: "Saya rasa itu bahkan sebelum pengumuman daftar awal. Saya bilang kepadanya bahwa saya sepenuhnya memahami dan mendoakan mereka segala yang terbaik di dunia. Satu-satunya hal adalah ia tidak menepati janjinya kepada saya, karena ia berkata jika ia memenangkan turnamen itu ia akan keluar menunggang kuda dengan trofi di tangannya, tetapi ia masih punya waktu untuk melakukannya."

Morata menutup perbincangannya dengan penilaian pribadi atas keputusannya bergabung dengan Leganes di musim baru, seraya menegaskan bahwa ia menolak tawaran dari klub-klub yang saat ini berlaga di Liga Champions Eropa: "Sudah lama sekali sejak terakhir kali saya menikmati diri saya seperti ini. Mencetak 20 atau 30 gol tidak akan mengubah hidup saya, tetapi meraih promosi ke Liga Spanyol bersama tim ini mungkin bisa melakukannya."