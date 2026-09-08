Morata mengakui kegilaan Mourinho: Aku menanti momen ini sejak kepulangannya, dan aku akan menonton El Clasico demi dirinya

Dengan keterusterangan khasnya, Alvaro Morata kembali menempatkan Jose Mourinho di garis depan sekali lagi. Setelah bertahun-tahun meninggalkan Spanyol dan menjalani petualangan yang naik-turun antara Milan, Galatasaray, dan Como, penyerang timnas Spanyol itu kini mendapati dirinya berada di Leganes yang berlaga di divisi kedua.

Meski demikian, Morata tidak melupakan sosok yang memberinya kesempatan pertama di Real Madrid, dan dalam sebuah pengakuan bernada jenaka, Morata mengungkapkan bahwa ia menanti-nantikan ledakan terbaru dari Mourinho.

Kembali ke akar: proyek ambisius Leganes

Setelah meninggalkan Atletico Madrid pada 2014, dan melewati sejumlah petualangan yang tidak memberinya stabilitas yang ia cari, terutama dengan minimnya menit bermain di bawah asuhan Cesc Fabregas di Como, Morata memilih untuk kembali ke Madrid melalui pintu Leganes dengan status pinjaman hingga akhir musim.

Dalam wawancaranya dengan program "El Larguero" bersama Manu Carreno, putra ibu kota itu tampak bahagia dengan langkah ini, dan berkata: "Saya rasa ini proyek yang luar biasa, dengan komitmen kuat dari klub dan para pemiliknya. Ini proyek yang sangat menjanjikan, dan sejak saya bergabung dengan klub, banyak pemain menunjukkan ketertarikan pada proyek ini dan bertanya kepada saya soal itu. Saya tidak menyangka akan ada perhatian media sebesar ini. Ini klub yang cara kerjanya, orang-orangnya, dan atmosfer luar biasa di stadionnya saya cintai."

"Saya menantikannya, karena itu membuat saya tertawa"

Ketika ditanya tentang pernyataan Jose Mourinho yang penuh amarah terhadap wasit setelah timnya kalah dari Real Betis, Morata tidak menyembunyikan kekagumannya atas kembalinya sosok pelatih Portugal yang lama.

Sambil tertawa, Morata berkata: "Sejujurnya, saya menanti-nantikan ia mengucapkan sesuatu seperti itu, karena itu membuat saya tertawa."

Ia menambahkan dalam pernyataannya kepada radio "Cadena SER" bahwa Mourinho tahu cara menyulut atmosfer dan membuat sepak bola lebih menyenangkan: "Jika Anda seorang penggemar sepak bola, saya yakin begitu ia mengatakan hal itu, orang-orang akan menontonnya dan mencarinya. Pada akhirnya, inilah yang membuatnya lebih menyenangkan."

Ia melanjutkan: "Sebagai penggemar, saya berharap Atletico Madrid memenangi Liga Spanyol, tetapi saya menikmati pertandingan. Sekarang, jika ada pertandingan El Clasico, saya juga akan menontonnya untuk melihat Mourinho."

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Konferensi pers yang tak membiarkan siapa pun bersikap acuh

Morata menutup perbincangannya dengan menegaskan bahwa ia termasuk pendukung jenis konferensi pers yang penuh gejolak seperti ini, karena hal itu memberikan cita rasa khusus bagi permainan, seraya berkata: "Jelas hal itu tidak membiarkan siapa pun di media bersikap acuh."

Perbincangan Morata tidak berhenti pada Mourinho saja, tetapi juga menyinggung fase barunya di Leganes, ambisinya untuk kembali ke puncak sepak bola Spanyol, kisah di balik dicoretnya ia dari daftar timnas untuk Piala Dunia 2026, serta pendapatnya tentang nama-nama seperti Rodri dan Julian Alvarez. Namun, pernyataannya soal Mourinho tetap menjadi sorotan paling menonjol. Kembalinya The Special One dengan versinya yang kontroversial sudah cukup menjadi alasan bagi Morata untuk duduk di depan layar.