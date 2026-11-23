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Serie A, pekan ke-12

Monza-Fiorentina 3-0

Pencetak gol: 44' penalti Varela (M), 51' Varela (M), 59' Robinson (M).

Pekan ke-12 Serie A ditutup dengan pertandingan Senin malam antara Monza dan Fiorentina: di U-Power Stadium, tim asuhan Juric menang 3-0 dalam laga yang berlangsung satu arah. Gustavo Varela membuka skor pada menit-menit akhir babak pertama lewat penalti yang diberikan setelah tangan Oulai mengenai bola di kotak penalti Fiorentina saat mantan pemain Benfica itu melepaskan tembakan. Varela kembali mencetak gol lewat sentuhan tumit setelah menerima umpan Pessina, golnya yang ke-11 dalam 11 pertandingan liga. Robinson, pemain asal Inggris, menutup kemenangan Monza yang keluar dari zona degradasi dan kembali meraih kemenangan setelah empat kekalahan beruntun.

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Gustavo Varela menjadi bintang pertandingan dengan dua gol, salah satunya lewat tumit, di hadapan para petinggi Inter yang hadir di tribune. Penyerang asal Portugal itu akan menjadi salah satu pemain yang paling diminati di bursa transfer Januari. Inter dan Napoli telah menjalin kontak dengan agen sang pemain, sementara namanya masuk daftar incaran klub-klub di berbagai penjuru Eropa.

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GOL DAN MOMEN PENTING:

86' - Beto kembali nyaris mencetak gol lewat sundulan. Kali ini bola membentur tiang gawang saat Thiam sudah tak mampu menjangkaunya.

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68' - Beto, yang baru masuk, hampir mencetak gol lewat sundulan yang melebar.

61' - Fiorentina nyaris mencetak gol melalui Pellegrino. Thiam menggagalkan peluang pemain Argentina itu, lalu menghentikan upaya Njie.

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59' - GOL KETIGA MONZA: Robinson melepaskan tendangan voli kaki kanan. Bola membentur pemain lawan dan masuk ke gawang.

51' - GOL KEDUA MONZA: Varela kembali mencetak gol, kali ini lewat sentuhan tumit setelah menerima umpan Pessina.

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44' - GOL MONZA, VARELA! Pemain asal Portugal itu mengeksekusi penalti dengan mengecoh De Gea dan mencetak gol kesepuluhnya di liga.

43' - Penalti untuk Monza! Varela berputar lalu menembak ke arah gawang. Bola mengenai lengan Oulai yang terentang.

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RINCIAN PERTANDINGAN:

Monza-Fiorentina 3-0

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PENCETAK GOL: 44' penalti Varela (M), 51' Varela (M), 59' Robinson (M).

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Kouadio (74' Ziolkowski), Goglichidze, Carboni; Birindelli (85' Lucchesi), Akinsanmiro (74' Ondoa) , Colombo, Mangas; Pessina (85' Touré), Robinson (67' Mota); Varela. Pelatih: Juric

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FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery (28' Ranieri), Joao Mario; Ndour, Oulai; Mastantuono (67' Beto), Goncalves (46' Njie), Gnonto (66' Valdepenas); Pellegrino. Pelatih: Vanoli

KARTU KUNING: Dragusin (F).

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KARTU MERAH:

WASIT: Doveri

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UMPAN GOL: Pessina.