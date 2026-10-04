Montella: "Saya terancam? Kritik yang tidak logis menyakiti saya dan tidak saya terima"

Menjelang laga pekan keempat UEFA Nations League antara Italia dan Turki, yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Renato Dall'Ara pada Senin 5 Oktober pukul 20.45, pelatih tim nasional Turki Vincenzo Montella angkat bicara.





Berikut pernyataannya dalam konferensi pers:









Di Nations League Anda belum mendapatkan hasil yang diharapkan, menurut Anda apakah ini menunjukkan keterbatasan tim nasional ini?

"Kami ingin menang, bersaing, dan menguji diri juga di level ini. Dalam sebagian besar dari tiga pertandingan, kami mampu mengimbanginya dan hasilnya sempat seimbang dalam beberapa fase, kecuali pada laga melawan Italia. Kami termotivasi, penasaran untuk menguji diri, dan berhasrat meraih hasil karena mampu bersaing setara saja tidak cukup".





Turki seperti apa yang akan terlihat tanpa Guler?

"Guler akan absen, begitu juga Calhanoglu dan Yildiz. Bagi kami, mereka semua pemain penting, seperti halnya di klub masing-masing. Namun, ini juga menjadi cara untuk melihat pemain-pemain baru beraksi dan menilai mereka. Saya yakin kami akan tetap kompetitif meski ada absensi ini dan kami akan berusaha membawa pulang kemenangan".





Sepertinya sekarang Anda menjadi musuh publik nomor satu, sementara sebelum Piala Dunia Anda dipuja semua orang. Apa pendapat Anda?

"Saya memahami dinamika sepak bola, saya sudah terbiasa dan menerimanya. Yang tidak bisa saya terima adalah kritik yang tidak logis. Sebaliknya, kritik yang saya anggap membangun saya hargai. Untuk pertama kalinya dalam sejarah kami, kami bersaing di Nations League A dan saya adalah satu-satunya pelatih yang membawa Turki mencapai target ini. Kami ingin memainkan laga yang kompetitif seperti saat melawan Prancis atau seperti pada babak kedua melawan Italia, tetapi kami sedang kesulitan mencetak gol. Melawan Belgia kami 42 kali masuk ke area lawan dan saya pun bertanya pada diri sendiri apa lagi yang bisa saya lakukan. Kritik-kritik itu melukai saya: beberapa hari lalu saya ditanya apakah saya mengenal seorang penyerang yang telah mencetak hampir 100 gol di Serie C Turki, lalu saya mengetahui bahwa usianya 32 tahun. Seandainya dia adalah pemain yang punya prospek, saya akan mempertimbangkannya, tetapi kritik-kritik tidak logis ini menyakiti saya".