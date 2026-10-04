Montella: "Saya dalam bahaya? Kritik yang tidak logis menyakiti saya dan tidak saya terima"

Menjelang laga matchday keempat UEFA Nations League antara Italia dan Turki, yang dijadwalkan berlangsung di stadion Renato Dall'Ara pada Senin, 5 Oktober, pukul 20.45, pelatih tim nasional Turki Vincenzo Montella angkat bicara.





Berikut perkataannya dalam konferensi pers:









Di Nations League Anda belum mendapatkan hasil yang diharapkan, apakah menurut Anda ini menunjukkan keterbatasan tim nasional ini?

"Kami ingin menang, bersaing, dan menguji diri kami juga di level ini. Dalam sebagian besar dari tiga pertandingan, kami mampu bersaing dan hasilnya sempat seimbang dalam beberapa bagian, kecuali pada laga melawan Italia. Kami termotivasi, ingin tahu untuk mengukur diri, dan berhasrat meraih hasil karena mampu bersaing setara saja tidak cukup".





Turki seperti apa yang akan terlihat tanpa Guler?

"Guler akan absen, begitu juga Calhanoglu dan Yildiz. Bagi kami, mereka semua adalah pemain penting seperti halnya mereka di klub masing-masing. Namun, ini juga menjadi cara untuk melihat pemain-pemain baru beraksi dan mengevaluasi mereka. Saya yakin kami akan tetap kompetitif meski ada absensi dan kami akan berusaha membawa pulang kemenangan".





Tampaknya sekarang Anda adalah musuh publik nomor satu, sementara sebelum Piala Dunia Anda dipuja semua orang. Apa pendapat Anda?

"Saya tahu dinamika sepakbola, saya sudah terbiasa dan saya menerimanya. Yang tidak bisa saya terima adalah kritik yang tidak logis. Sebaliknya, saya menghargai kritik yang saya anggap membangun. Untuk pertama kalinya dalam sejarah kami, kami bersaing di Nations League A dan saya adalah satu-satunya pelatih yang membawa Turki ke pencapaian ini. Kami ingin memainkan laga yang kompetitif seperti saat melawan Prancis atau seperti pada babak kedua melawan Italia, tetapi kami sedang kesulitan mencetak gol. Melawan Belgia kami 42 kali masuk ke area lawan dan saya bertanya pada diri sendiri apa lagi yang bisa saya lakukan. Kritik-kritik itu melukai saya: beberapa hari lalu saya ditanya apakah saya mengenal seorang penyerang yang telah mencetak hampir 100 gol di Serie C Turki, lalu saya mengetahui bahwa usianya 32 tahun. Seandainya dia pemain yang punya prospek, saya akan mempertimbangkannya, tetapi kritik-kritik tidak logis ini menyakitkan saya".