Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Di Liga Champions Asia, Al-Hilal asuhan Simone Inzaghi kehilangan keunggulan dua gol dan bermain imbang (seperti Inter saat menghadapi Atalanta di Bergamo dalam laga Serie A) di kandang Neftchi Fargona, Uzbekistan. Gol Ismoilov dan gol bunuh diri Akcicek membalas dua gol awal yang dicetak Watkins dan Martinelli.

Di kompetisi yang sama, tim Arab Saudi lainnya, Al-Nassr, menang 2-1 di kandang atas klub Qatar Al Sadd, yang diperkuat bek Italia Alessio Romagnoli, berkat gol dua pemain Portugal, Cristiano Ronaldo dan Joao Felix. Felix mencetak gol lewat tendangan salto.

CR7 membuka skor lewat penalti dan mencatatkan gol ke-987 dalam kariernya, tinggal 13 gol lagi untuk mencapai 1.000 gol sepanjang karier profesionalnya. Setelah itu, gol keduanya dianulir VAR karena offside.

Pelatih asal Spanyol Pep Guardiola mengatakan kepada mantan penyerang Brasil Romario: "Federasi sepak bola Portugal harus memberi Cristiano Ronaldo akhir yang bermartabat bagi kariernya di tim nasional. Kedua pihak harus berupaya agar perpisahannya berlangsung dengan layak. Semuanya tidak boleh berakhir seburuk ini. Ia terlalu penting bagi Portugal dan generasi mendatang. Ia pesepakbola luar biasa, situasi ini mutlak harus diselesaikan. Ia pantas mendapat penghormatan agar bisa merasakan kasih sayang dari rekan-rekan senegaranya. Karier yang begitu panjang dan penuh kemenangan tidak bisa dinilai hanya berdasarkan sebuah kesalahpahaman. Hal yang sama berlaku bagi legenda lain seperti Maldini dan Messi".

Iklan Iklan

Mantan pelatih Milan, Vincenzo Montella, mengatakan dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport: "Saat kecil, saya mendukung Milan yang dipenuhi para bintang. Saya sangat mengagumi Marco van Basten. Silvio Berlusconi seorang pria terhormat, meski ia sering ingin ikut campur dan mengarahkan keputusan. Ia terbiasa dengan tim berisi para peraih Ballon d'Or, tetapi kami tidak memiliki satu pun. Saya pernah bercanda kepadanya bahwa jika ia membelikan saya satu pemain seperti itu, saya juga akan memainkan sepak bola menyerang".

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya OLY Europa League 12.45 MIL Tonton

"Musim panas berikutnya adalah masa 'hal-hal formal', seperti yang dikatakan direktur Fassone setelah setiap perekrutan: Bonucci dan Calhanoglu datang, tetapi hasilnya tidak. Apa yang salah? Saya bahkan tidak ingat ungkapan itu. Bagi saya, itu lebih terdengar seperti slogan iklan daripada pesan yang nyata. Tahun sebelumnya, kami memenangi Supercoppa Italia atas Juventus lewat adu penalti".



"Lalu, pada musim berikutnya, terjadi banyak kebingungan: pergantian kepemilikan klub, banyak pemain baru, dan kekacauan dalam perekrutan. Keputusan tidak selalu diambil bersama; sering kali saya bahkan tidak diajak berkonsultasi. Saat tiba waktunya merekrut penyerang, saya baru tahu anggaran kami sudah habis. Padahal, posisi itu termasuk yang perlu diperkuat. Kami merekrut Kalinic dengan 15 juta euro, dan sulit berbuat lebih dari itu".

Iklan

"Namun, ada pembicaraan soal Cristiano Ronaldo? Saya tak pernah percaya, rasanya seperti sepak bola fantasi".