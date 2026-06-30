Mona Keijzer merasa ngeri melihat kerusuhan setelah pertandingan Belanda - Maroko: 'Tembak balik saja'

Berbagai politisi bereaksi dengan terkejut atas kerusuhan yang terjadi di berbagai tempat di Belanda setelah kekalahan dari Maroko di babak 16 besar Piala Dunia. Mona Keijzer bahkan menyerukan tindakan tegas untuk menertibkan para perusuh.

Di Schilderswijk, Den Haag, ratusan penggemar asal Maroko berkumpul untuk merayakan kemenangan di Piala Dunia. Apa yang awalnya dimulai dengan kembang api, klakson mobil, dan para pendukung yang berpesta, berubah menjadi kerusuhan pada dini hari. Polisi antara lain menggunakan meriam air dan melakukan beberapa penangkapan atas tuduhan melakukan kekerasan di tempat umum.

Di tempat lain di Belanda, para pendukung juga turun ke jalan secara massal. Di Amsterdam Nieuw-West, kelompok-kelompok besar berkumpul di sekitar Plein '40-'45, sementara di Utrecht dan Amersfoort, para perayaan berkeliling di lingkungan-lingkungan dengan mobil dan bendera. Polisi memantau situasi di sana dengan cermat.

Geert Wilders menanggapi di De Telegraaf mengenai pendukung asal Maroko yang mengenakan kaos bertuliskan namanya. “Biarlah itu menjadi alasan mengapa mereka menang,” kata ketua fraksi PVV itu dengan nada bercanda. “Tapi sejujurnya: mereka memang pantas menang. Saya juga sudah mengucapkan selamat kepada mereka. Sangat menyedihkan bahwa Belanda kalah.”

Anggota parlemen independen Keijzer memberikan penilaian yang sangat keras terhadap kerusuhan di kota-kota besar. “Yang Anda lihat adalah bahwa situasinya terus melangkah lebih jauh. Karena politisi dan aparat penegak hukum Belanda tidak memberikan batasan yang tegas. Sudah saatnya hal itu dilakukan. Ini harus dihentikan.”

Keijzer kemudian membahas langkah-langkah konkret apa yang harus diambil. “Bertindak lebih cepat. Menutup area-area tertentu. Dan sesekali membalas tembakan. Tentu saja ke arah kaki.” Polisi memang ditembaki, tetapi kemudian terungkap bahwa itu berasal dari pistol mainan.

“Kedengarannya ekstrem. Saya juga menyadari hal itu. Tapi kapan ini akan berhenti? Petugas polisi telah ditembaki dengan kembang api. Apakah kita akan membiarkan semua ini terus berlanjut? Atau apakah kita benar-benar akan bertindak?” tanya Keijzer dengan nada marah.