Dalam momen dramatis yang memadukan loyalitas olahraga dan ikatan keluarga, pemain internasional keturunan Tunisia, Yassin Al-Ayari, memimpin tim nasional Swedia meraih kemenangan telak 5-1 atas Tunisia, dalam laga pembuka Grup 6 Piala Dunia 2026 yang menegangkan.

Al-Ayari mencetak dua gol dan menjadi salah satu bintang utama pertandingan tersebut, namun ia tidak menyembunyikan konflik batinnya; pemain yang memiliki darah Tunisia dari ayahnya dan menghabiskan sebagian liburan tahunannya di Tunisia ini menggambarkan perasaannya sebagai campur aduk dan bertentangan saat menghadapi tim nasional yang ia anggap sebagai bagian dari identitas emosionalnya.

Al-Ayari mengatakan dalam pernyataan setelah pertandingan: "Perasaanku campur aduk... Aku menghabiskan sebagian liburan tahunanku di Tunisia, dan aku memiliki hubungan khusus dengan negara itu. Aku sengaja tidak merayakan gol pertamaku sebagai bentuk penghormatan terhadap perasaan para pendukung Tunisia, meskipun gol itu sangat penting dalam menentukan arah pertandingan sejak awal."

Bintang Swedia keturunan Tunisia itu menambahkan: "Saya senang dengan kemenangan yang membawa tim yang saya wakili memimpin grup sejak awal, namun di saat yang sama saya mendoakan kesuksesan bagi El-Nisour di sisa perjalanan mereka di Piala Dunia."

Dia menegaskan: "Saya berharap timnas Tunisia meraih hasil positif dalam dua pertandingan berikutnya melawan Jepang dan Belanda."

Kemenangan ini merupakan kekalahan terberat yang dialami Tunisia dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia, di mana kelima gol dicetak secara bergantian oleh Yassine Ayari (dua gol), Alexander Isak, Victor Gokiris, dan Mattias Svanberg.

Hal ini menempatkan timnas Tunisia di hadapan tugas yang sulit dan mendesak untuk menyelamatkan diri di dua putaran tersisa fase grup.