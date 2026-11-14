'Momen yang menyedihkan': Bernardo Silva buka suara soal menggantikan Cristiano Ronaldo sebagai kapten Portugal

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Bernardo Silva menyebut kepergian Cristiano Ronaldo dari tim nasional sebagai momen menyedihkan bagi negaranya saat ia resmi mengemban peran sebagai kapten. Setelah berbagi ruang ganti dengan bintang Al Nassr itu selama lebih dari satu dekade, sang gelandang kini mendapat tugas memimpin generasi baru talenta Portugal.

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Era baru tanpa CR7 yang legendaris

Pergantian kepemimpinan di tim nasional Portugal resmi dimulai, dengan Silva mengenakan ban kapten setelah Ronaldo pensiun dari timnas. Menanggapi perubahan besar itu, bintang Real Nadrid tersebut mengakui bahwa kepergian penyerang legendaris itu sulit bagi semua pihak, mengingat ia telah memimpin tim selama dua dekade.

"Ini proses yang alami. Saya mendapat kehormatan bermain bersama Cristiano di tim nasional selama 12 tahun. Dia selalu menjadi kapten kami, dan setelah Cristiano berpamitan dari tim nasional... kami yang paling senior atau paling berpengalaman kini harus membantu para pemain yang lebih muda menjaga komitmen dan budaya kerja di ruang ganti," jelas Silva, seperti dikutip A Bola.

Silva mengakui besarnya pengaruh sang pendahulu, tetapi menegaskan bahwa skuad siap menghadapi tantangan tersebut. "Ini babak yang berbeda bagi kami semua. Hari ini pasti akan tiba, cepat atau lambat. Secara pribadi, saya sedih karena merupakan kehormatan dan kebanggaan bisa berbagi ruang ganti dengannya. Sekarang kami melanjutkan perjalanan dan berusaha mempertahankan keberhasilan yang diraih tim nasional Portugal dalam beberapa tahun terakhir," tambahnya.

Menghadapi tekanan sorotan

Seiring kepergian sosok seikonik Ronaldo, muncul pertanyaan tentang siapa yang akan menanggung sorotan media dan ekspektasi suporter yang begitu besar. Silva segera menegaskan bahwa meski atmosfer di stadion mungkin berubah, para pemain di skuad tetap memiliki banyak pengalaman. Ia menyebut kebanyakan suporter sebelumnya datang ke pertandingan khusus untuk menyaksikan peraih lima Ballon d'Or itu.

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"Dari segi sorotan, mungkin iya, karena semua orang tahu betapa besarnya perhatian yang selalu tertuju kepada Cristiano setiap kali dia masuk lapangan. Kebanyakan orang yang datang ke stadion ingin melihat Cristiano, dan banyak yang datang hanya untuknya; sekarang itu mungkin tidak akan terjadi lagi. Di tim nasional, dampaknya mungkin sedikit lebih terasa. Namun, di sisi lain, para pemain tim nasional kami terbiasa menghadapi sorotan, tekanan, tanggung jawab, dan kritik saat keadaan tidak berjalan baik di klub masing-masing. Jadi, menurut saya ini bukan masalah besar," ujar kapten baru itu dengan yakin.

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Perubahan peran taktis dan frustrasi di Nations League

Gelandang itu juga membahas perubahan perannya di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus, dari pemain sayap yang berani mengambil risiko menjadi penggerak permainan yang lebih berhati-hati secara taktis. Ia meyakini sang pelatih melihatnya sebagai "pemain nomor 8 atau nomor 10" yang menghubungkan pertahanan dan serangan. Namun, meski termasuk pemain senior, Silva mengaku sedikit frustrasi dengan menit bermainnya dalam kampanye Nations League kali ini.

Berbicara tentang penampilannya belakangan ini sebagai pemain pengganti, ia mengakui: "Ini selalu sulit karena semua pemain ingin bermain, ingin menjadi bagian dari tim dan berguna. Sepanjang karier, saya selalu terbiasa melakukan itu: berkontribusi dan terlibat. Ketika saya tidak terlibat, tentu itu sulit. Tugas pelatih untuk memilih pemain memang cukup sulit, apalagi di pemusatan latihan kali ini ada 27 pemain, jumlah yang banyak, sementara hanya 11 yang bisa bermain pada satu waktu. Terlebih lagi, tim nasional ini punya banyak talenta. Yang bisa saya jamin adalah saya akan selalu memberikan yang terbaik."

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Kembali bekerja sama dengan Jorge Jesus dan menatap ke depan

Pertemuannya kembali dengan Jesus mengingatkan Silva pada masa-masa awalnya di Benfica, ketika mereka pernah berselisih karena sang pelatih mencoba memainkannya sebagai bek kiri. Silva menanggapi kejadian lama itu sambil tertawa dan mengatakan bahwa ia bersedia bermain di posisi mana pun, bahkan sebagai kiper, demi membantu tim meraih sukses. Ia meyakini skuad telah berkembang pesat di bawah kepemimpinan saat ini setelah kekecewaan dalam turnamen-turnamen besar belakangan ini.

"Saya harap begitu, tentu saja. Empat pertandingan pertama ini memberikan gambaran yang sangat positif. Tim nasional berkembang dan membaik, dan kami berharap itu terus berlanjut. Sebab, tanpa diragukan lagi, ajang-ajang terakhir, kami tidak akan menutupinya, berakhir mengecewakan dan merupakan kegagalan karena kami ingin melangkah jauh lebih jauh," pungkas Silva.