Pemain internasional Maroko Ayoub El Kaabi mengalami cedera parah dan mengerikan saat timnya Olympiacos menghadapi Volos, Sabtu malam ini, dalam pertandingan pekan ketiga Liga Yunani, dalam sebuah momen yang mengejutkan setelah kaki kirinya terpelintir hebat akibat benturan keras dengan kiper lawan.

Cedera itu terjadi menjelang akhir babak pertama, setelah El Kaabi melesat ke arah bola dan berhasil menyentuhnya sebelum kiper Volos Marios Siampanis mencapainya, namun sang kiper jatuh dengan seluruh bobot tubuhnya menimpa kaki penyerang Maroko tersebut, sehingga kakinya terpelintir hebat akibat kuatnya benturan, di tengah kondisi syok di antara para pemain dan penonton.

El Kaabi terjatuh ke tanah dengan menahan sakit, sebelum tim medis bergegas turun tangan untuk memberikan pertolongan, sementara rekaman yang beredar mengungkap parahnya cedera dan kuatnya pelintiran yang dialami kaki kirinya. Penyerang Maroko itu terpaksa meninggalkan lapangan dengan diangkut menggunakan tandu, di tengah tepuk tangan para penonton, dan Armando Gonzalez masuk menggantikannya.

Dampak dari momen itu tidak berhenti pada cedera El Kaabi, karena wasit menunjuk titik penalti untuk Olympiacos akibat pelanggaran tersebut, dan Jota Silva yang menjadi eksekutornya berhasil mencetak gol, sebelum ia merayakan gol tersebut dengan cara yang penuh emosi dan mempersembahkannya kepada rekannya asal Maroko itu, dalam sebuah momen yang mencerminkan besarnya rasa haru di dalam tim atas cederanya.

Setelah meninggalkan lapangan, Ayoub El Kaabi langsung dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan medis yang diperlukan, guna mengetahui sifat cedera dan menentukan tingkat keparahannya.

Olympiacos dan para pendukung Maroko menantikan keluarnya diagnosis medis resmi, yang akan mengungkap detail cedera El Kaabi dan durasi kemungkinan absennya dari lapangan, terutama karena gambaran awal cedera tersebut menimbulkan kekhawatiran besar mengenai kemungkinan ia mengalami patah tulang yang parah pada kakinya.