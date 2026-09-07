Peluit panjang bukanlah peristiwa paling menonjol dalam El Clasico Belanda, melainkan momen mengerikan sepuluh menit sebelum pertandingan berakhir, ketika Stadion Philips berubah menjadi arena kekacauan dan keterkejutan.

Bek muda klub Ajax Amsterdam, Aaron Bouwman (19 tahun), mengalami cedera parah yang nyaris merenggut nyawanya, dan setelah itu ia segera dilarikan ke rumah sakit, dalam pertandingan yang dimenangkan Eindhoven dengan skor 3-1.

Momen mencekam: tekel terlambat memicu perkelahian

Insiden itu terjadi pada menit ke-80, akibat tekel dan luncuran terlambat serta gegabah dari winger Ruben van Bommel, putra legenda sepakbola Belanda Mark van Bommel.

Benturan itu keras dan langsung, membuat Bouwman terjatuh ke tanah sambil kesakitan di tengah kondisi syok total, sebelum lapangan berubah menjadi arena keributan dan pertengkaran sengit antara para pemain kedua tim, sebagai protes atas kerasnya tekel tersebut.

Tim medis segera bertindak, dan pemain muda itu langsung dibawa dengan ambulans, sehingga El Clasico ditutup dengan pemandangan yang tak seorang pun ingin melihatnya.

Diagnosis mengejutkan dan absen panjang

Dalam pernyataan resmi yang mengkhawatirkan, klub Ajax Amsterdam mengumumkan hasil pemeriksaan awal yang dijalani bek mudanya di rumah sakit.

Klub memastikan Bouwman mengalami "regangan pada tulang dada dan memar pada paru-paru", sebuah cedera serius yang mengharuskannya tetap berada di bawah pengawasan medis ketat di rumah sakit dalam beberapa jam ke depan.

Klub juga menegaskan sikapnya terkait durasi absen, memastikan bahwa pemain tersebut dipastikan akan absen dari lapangan hingga akhir bulan September berjalan, sebuah pukulan berat bagi karier salah satu talenta paling menonjol dari akademi.

Kemarahan di Belanda dan perbandingan dengan bencana 1982

Tekel keras itu tidak berlalu begitu saja di kalangan olahraga Belanda, karena memicu gelombang kemarahan dan kecaman yang luas.

Kritikus olahraga terkenal Hugo Borst bahkan melangkah lebih jauh, ketika ia membandingkan momen itu dengan benturan brutal terkenal yang tak terlupakan antara kiper Jerman Harald Schumacher dan pemain Prancis Patrick Battiston pada semifinal Piala Dunia 1982, yang nyaris merenggut nyawa Battiston.

Sebuah perbandingan yang mencerminkan besarnya keterkejutan yang ditimbulkan oleh tekel Van Bommel junior.

Penyesalan dan permintaan maaf di ruang ganti

Di sisi lain, klub Eindhoven berusaha meredam situasi dengan cepat, dan Ernest Stewart, direktur olahraga klub, mengungkapkan bahwa Ruben van Bommel merasa sangat menyesal dan sedih mendalam begitu melihat parahnya cedera tersebut.

Stewart menambahkan bahwa pemain itu tidak menunggu lama, melainkan langsung menuju ruang ganti Ajax Amsterdam segera setelah peluit panjang dibunyikan untuk menyampaikan permintaan maaf pribadinya kepada para pemain dan staf teknis atas apa yang terjadi, dalam sebuah tindakan yang melaluinya ia berusaha menegaskan bahwa apa yang terjadi tidaklah disengaja.